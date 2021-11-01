الشرطة المجتمعية تنقذ فتاة من الابتزاز وتمنع أخرى من الانتحار

وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة ذي قار تمكنت من الوصول إلى مبتز ساوم فتاة عبر تهديدها بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الرضوخ لرغباته الدنيئة”، مشيرا الى “اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه، بعد حذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة”.

وأضاف البيان، أن “مفارز الشرطة المجتمعية في محافظة نينوى، تمكنت بدورها من اقناع فتاة بالعدول عن فكرة الانتحار بسبب تعنيف شقيقها لها”، مؤكدا أن “الشرطة المجتمعية قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، وأعادت تأهيلها وثقتها بنفسها، واتخذت بحق شقيقها الاجراءات اللازمة”.

وأكد أن “الشرطة المجتمعية شددت على ذوي الفتاة برعايتها والاهتمام بها”، منوها الى أن “الشرطة المجتمعية ستقوم بزيارات دورية لمنزل الفتاة للوقوف على اوضاعها والاطلاع عليها عن قرب”.