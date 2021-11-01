العراق يعلن شمول أعمار 12 عاماً بلقاح كورونا

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة حملت عنوان “توسعة الفئات العمرية المشمولة بلقاح فايزر –بايونتك”، أنه استنادا الى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت اعطاء لقاح فايزر- بايونتك للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، ولأجل تقليل خطورة انتشار فيروس كورونا، وزيادة المناعة المجتمعية اللازمة لاحتواء الجائحة، تقرر أن تكون الفئة العمرية المشمولة بلقاح فايزر – بايونتك من عمر 12 سنة فما فوق.

وأضاف الكتاب الرسمي الموقع من الوكيل الفني للوزارة هاني موسى العقابي، أن أولوية منح اللقاحات لعمر 12 سنة فما فوق ستكون للفئات “ذات الاختطار “.