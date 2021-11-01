الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين تنعى الشخصية الكوردية الفيلية البارزة الشيخ مرتضى رضا الفيلي (ابو رامز)

بسم الله الرحمن الرحيم

“يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق الله العلي العظيم

تنعى الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين الشخصية الكوردية الفيلية البارزة واحد اعمدتها العشائرية والاجتماعية الشيخ الفقيد مرتضى الفيلي (ابو رامز)

اليوم فقدت شريحتنا احد أبرز شخصياتها الوطنية و انطفأت منارة كبرى من مناراتنا كانت ترسل اشعاعات خيرها ونورها في اوساط الكورد الفيليين في كل مكان.

لا ننعى اليوم رجلا عاديا أو شخصا عابرا وإنما ننعي رجلا نذر حياته وعمل ليل نهار لخدمة أبناء شريحته وقوميته الكوردية دون كلل وملل بيد مفتوحة مبسوطة خيرة لمساعدة من كان بحاجة للمساعدة.

بهذا المصاب الجلل نرفع أكف الضراعة للواحد الأحد أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه فردوسه الأعلى ويلهم شريحة الكورد الفيليين وعائلة و ذوي ومحبي الفقيد الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين

٣١/تشرين الاول ٢٠٢١

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