بدء العام الدراسي الجديد في مدارس العراق

بدء العام الدراسي الجديد في عموم مدارس العراق، صباح اليوم الإثنين (1 تشرين الثاني 2021)، وذلك وفق آلية الحضور 4 أيام كما أن بعض المواد من الممكن ان تكون الكترونية.



وتوجه صباح اليوم أكثر من 11 مليون تلميذ وطالب إلى المدارس.

ويوم أمس قال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، إن الوزراة أعلنت أن يكون الاول من تشرين الثاني، هو انطلاق العام الدراسي الجديد لعام (2021 – 2022)، في ظل الخطة التي أعدتها وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد أو لآلية الدوام في هذا العام الدراسي.

وتحدث فاروق عن هذه الآلية حيث ستكون 4 أيام حضورية للطلبة، وهناك بعض المواد من الممكن أن تكون الكترونية.

ولفت إلى انه تم تعليق عطلة يوم السبت لإعطاء المساحة الكافية لإدارات المدارس بتوزيع جدولها وفق الأعداد التي تملكها.

وفي السياق أكد أن “لدينا تواصل مستمر مع وزارة الصحة، ودعم متواصل مع هذه الوزارة، كوننا نعيش في أزمة صحية”، مشيراً إلى ضرورة تهيئة الطلبة بشكل كامل ليعودوا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي خلال العام الدراسي.

في الوقت نفسه أشارت الهيئة التدريسية في بيان إلى أن العامين الماضيين مليئان بالتحولات والاحداث المهمة، إلا أن العملية التعليمية لم تتوقف، بجهود المعلمين والمدرسين والمشرفين وجميع الملاكات من اجل مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بوسائل مختلفة، ولا سيما النظام الإلكتروني لحماية مستقبل التلاميذ والطلبة.

وأوضح البيان أن العام الدراسي يمثل فرصة لإعداد أجيال كفؤة متسلحة بأرقى العلوم والمهارات وفقاً لسياسات وبرامج وزارة التربية، وما تقدمه من مناهج ومحتويات تعليمية وتربوية رصينة تحاكي اهتمامات الطلبة وتوجهات الدولة المستقبلية لخلق بيئة عصرية إيجابية تصقل مهارات الطلبة وتنقلهم إلى مستويات معرفية رائدة

وفي السياق دعت الهيئة التدريسية “لتحدي الصعاب حتى يحقق العام الدراسي الأهداف المنشودة تحقيقاً لتطلعاتنا المتصلة بالتعليم وغرس قيم الانتماء للوطن والاعتزاز بثقافته وتقاليده الأصيلة”.

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