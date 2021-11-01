صالح والحلبوسي يبحثان التطورات السياسية

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الأوضاع العامة والتطورات السياسية في البلد، والانتخابات التشريعية.

وذكر بيان رئاسي، أن ” الجانبين اكدا خلال اللقاء على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتوحيد الصفوف والركون إلى الحوار في حلّ المشكلات والاختلافات في وجهات النظر، وحماية المسَار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وأهمية تضافر الجهود من أجل الانطلاق نحو تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية”.

في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية، إلى رص الصفوف واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب. وقال صالح، في تغريدة له على “تويتر”: إن “الهجوم الإرهابي على كركوك الذي أسفر عن استشهاد عدد من البيشمركة، وقبلها الهجمات في ديالى وصلاح الدين على قواتنا الأمنية، تؤكد محاولات الإرهاب استغلال الثغرات وتهديد السلم المجتمعي”.

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