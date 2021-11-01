Posted on by

قرداحي: استقالتي من الوزارة غير واردة

قرداحي: استقالتي من الوزارة غير واردة

 بيروت: جبار عودة الخطاط
قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إن استقالته من الحكومة اللبنانية غير واردة، وجاء هذا التصريح المفاجئ الذي نقلته قناة الجديد اللبنانية مساء امس الأحد، ليضع حداً للتسريبات والتوقعات التي سادت الشارع اللبناني من أن استقالة قرداحي هي أمر مفروغ منه وستكون خلال ساعات.
وكانت المعلومات التي جرى تداولها في بيروت صباح الأحد تشير إلى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تمنى على قرداحي الاستقالة، وأن الأخير أكد له عدم تمسكه بالمنصب وأن البت بهذا الأمر سيحسم بعد التشاور مع فريقه السياسي، ليصار الى إنضاج القرار بصورة مناسبة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close