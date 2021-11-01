قرداحي: استقالتي من الوزارة غير واردة

بيروت: جبار عودة الخطاط

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إن استقالته من الحكومة اللبنانية غير واردة، وجاء هذا التصريح المفاجئ الذي نقلته قناة الجديد اللبنانية مساء امس الأحد، ليضع حداً للتسريبات والتوقعات التي سادت الشارع اللبناني من أن استقالة قرداحي هي أمر مفروغ منه وستكون خلال ساعات.

وكانت المعلومات التي جرى تداولها في بيروت صباح الأحد تشير إلى ان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تمنى على قرداحي الاستقالة، وأن الأخير أكد له عدم تمسكه بالمنصب وأن البت بهذا الأمر سيحسم بعد التشاور مع فريقه السياسي، ليصار الى إنضاج القرار بصورة مناسبة.

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