قصيدة : سامحيني يا أمــــــــــــــــــي *

للشاعرة الهنغارية جني فارناي

ترجمة مهدي قاسم

حلمت الليلة البارحة بأمي .

منذ رحلت وهي تعود مرارا

لتزورني ليلا ، وقتما أغط في نومي عميقا

أينما أكون بإمكانها أن تكون هناك هي أيضا ،

أعلم أنها ماتت حينما أراها في حلمي

ولكن مع ذلك تأتي وكأنها لم تمت قطعا !,

وأعلم أيضا أثناء دقائق استيقاظي

كيف تجعلها ظلال مسافات بعيدة ، منكمشة كنقطة غائمة ،

لا تقول لي ولا كلمة ،

فقط تنظر لي بحنو واشتياق مع أسارير وجه مبتسمة،

كأنما قد نفدت منها الكلمات ونضبت متيبسة.

مكتفية بهز رأسها صامتة ،

آنذاك ترتفع نبرة نحيبي شجية متوسلة :

ـــ اغفري لي ، وسامحيني يا أمي !،

أذنبتُ كثيرا بحقكِ طوال حياتكِ

لذا فثمة ديون فادحة تثقل روحي ضاغطة

لكوني لم أستطع أن أحبكِ إلى الأبد

مثلما أنتِ أحببتني حبا بلا حدود

أنا التي منحتُ كل قلبي لأطفالي

ونسيتكِ أنتِ يا أمي المسكينة …

صدقيني أنهم سيسددون لي ذلك بآلاف مرات

ذلك الذنب الذي ارتكبته بحقكِ

أنتِ التي عملتِ كل شيء من أجلي

بينما أنا فعلتُ كل ما أمكنني من أجل أولادي ..

وهم فيما بعد سيعملون من أجل غيرهم ،

فاغفري لي وسامحيني يا أمي

أنا سأسامحهم مقدما وأعفو عنهم

حينما هم أيضا سيذنبوّن بحقي !..

( 1943 ) .

* اليوم يصادف يوم الموتى في هنغاريا ، حيث يقوم الأهل والأقارب بزيار مقابر موتاهم لوضع الزهور وإشعال الشموع ..

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