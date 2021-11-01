مدير تربية كركوك يمنع الصحفيين من اداء مهامهم داخل احدى مدارس المحافظة 1/11/2021

أظهر مقطع فيديو ألتقطته كاميرا احدى الفضائيات طرد مدير تربية محافظة كركوك “عبد علي حسين طعمة” احد الزملاء الصحفيين من داخل احدى مدارس المحافظة.

وافاد مراسل وكالة “كركوك ناو” كاروان صالحي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق في أتصال هاتفي، عن تلقي كوادر صحفية انشغلت بتغطية مراسم انطلاق العام الدراسي الجديد سلسلة اساءات من قبل مديرية تربية المحافظة، مبينا انه ومجموعة من الزملاء المنتمين الى كوادر (قناة العراقية، قناة كركوك، ووكالة الاناضول) تعرضوا للطرد من المدرسة، عقب طردهم من قبل مدير تربية كركوك، واطلاق كلمات نابية بحقهم. واضاف صالحي ان مراسلة قناة العراقية في كركوك الزميلة “تغريد نقش بندي” أظهرت لاحد المسؤولين عن تنظيم الحفل، كتاب يسمح بدخول القناة والتغطية داخل مدارس المحافظة، الا ان المسؤول قام بتمزيق الكتاب، وطرد الصحفية من المدرسة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تدين ما تعرض له الصحفيين اليوم في كركوك، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا. وترفض الجمعية تكرار حالات الاعتداء على الصحفيين في كركوك من قبل بعض المسؤولين في المحافظة. كما وتطالب الجمعية الحكومة المحلية في كركوك الى فتح تحقيق على الفور، بحادثة طرد الصحفيين، ومحاسبة مدير التربية على تصرفه المسيء، والذي ينم عن عدم امتثاله للدستور والقوانين النافذة

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط