مسرور بارزاني ووفد أمريكي رفيع يناقشان دعم البيشمركة وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في إقليم كوردستان

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وفداً رفيع المستوى من السفارة الأمريكية لدى العراق برئاسة نائب السفير غريغوري لوجيرفو.

وجرى في اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روبرت بالادينو، بحث الوضع العام في العراق بعد نجاح الانتخابات النيابية وسبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وتناول الجانبان الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان، وأهمية مواصلة دعم ومساندة البيشمركة، والتصدي لإرهابيي داعش، إلى جانب مناقشة تعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في إقليم كوردستان.

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