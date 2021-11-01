مفاوضات عراقية سعودية لتدشين استثمارات كبرى في الطاقة

بغداد: سعد السماك

كشف رئيس الوفد العراقي المفاوض في (اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية) وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، عن أن العراق يعتزم توقيع عقود ضخمة مع السعودية قبيل انتهاء فترة حكومته الحالية، للمشاركة الاستثمارية في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية، مبيناً أن تلك الاستثمارات تقدر بعشرات مليارات الدولارات في عموم البلاد.

وأكد أن “المملكة العربية السعودية ترى أن خطط التنمية المستدامة في البلدين تتوافق في السنوات الأخيرة مع (خطة التنمية الألفية المستدامة لعام 2030) وأطرها المؤسسية في البلدين والمنطقة العربية، كدولتين نفطيتين تتصدران قائمة المصدرين للنفط الخام في الأسواق العالمية” .

وأعلن وزير النفط رئيس شركة النفط الوطنية، أن “العراق يتفاوض مع شركة (أرامكو) عملاق إنتاج النفط عالمياً لإدخالها كشريك في عقود استكشاف واستثمار الغاز الحر في الحقول الجديدة بالصحراء الغربية”، مبيناً أن “نتائج تلك المفاوضات تجري دراستها من قبل خبراء من البلدين للاتفاق على مسودة عقود طويلة ترضي تطلعات ومصلحة البلدين”.

وأشار الى ” تكثيف اللجنة العراقية المتفاوضة نقاشاتها الجدية مع شركة (أكوا باور -Acwa Power) السعودية، لبناء محطات لتحلية المياه ( Water desalination) والطاقة النظيفة (clean energy) ومحطات الطاقة الشمسية (Solar energy) لإدخالهم في سوق الطاقة المحلية” .

وأضاف، أنه “تم التوجيه بالتركيز على ترسيخ علاقات طويلة الأمد، تسمح للعراق بالاستفادة من المرونة العالية لشركة (اكوا باور) عملاق صناعات الطاقة النظيفة بالمملكة والخليج في تنفيذ المشاريع بكلف مخفضة وبكفاءة عالية، بالسعي للحصول على (أعلى ما يمكن من الخدمة بأقل ما يكون من الكلفة)”، مؤكداً “تحقيق نسب نجاح متقدمة في مفاوضات متعددة مع شركات من بلدان مختلفة”.

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