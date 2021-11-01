منصور جهاني: مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة منبر لتعريف صانعي الأفلام الكبار للعالم

في حوار أجرته مع “فرانس برس” AFP

في حوار له مع وكالة “فرانس برس” AFP ، قال منصور جهاني المراسل السينمائي المستقل دولياً: لقد تم تقديم صانعي أفلام كبار من السينما الإيرانية إلى السينما العالمية من قلب مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.

وصرّح جهاني مدير قسم الأخبار الأجنبية في مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير، في مقابلة مع مراسل وكالة “فرانس برس” AFP “سامی کتز” Sammy Ketz: “أصغر فرهادي” Asghar Farhadi الحائز على جائزتي أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية، الحائز على جائزة الدب الذهبي في المهرجان الدولي للسينما (برلیناله)، والجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا، أضافة الى “بهمن قبادي”Bahman Ghobadi الحائز على جائزة الكاميرا الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي وغيرها من الجوائز السينمائية الدولية المرموقة، وكذلك العضو الحالي في جائزة الأوسكار، و “رضا ميركريمي”Reza Mirkarimi “المدير السابق لمهرجان فجر السينمائي الدولي” و “شهرام مكري” Shahram Mokri الحكم في قسم” آفاق “بمهرجان فينيسيا السينمائي

الدولي 2021، و “مجید برزكر”Majid Barzegar “وغيرهم من السينمائيين الإيرانيين المشهورين تم تقديمهم إلى السينما العالمية من قلب العالم من مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.

الاعلامي البارز منصور جهاني عرّج على أهمية مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة TISFF ، وقال: عمر هذا المهرجان 40 عامًا تقريبًا وله مكانة خاصة بين صانعي الأفلام القصيرة الإيرانيين والعالميين، ويرسلون كل عام أحدث أعمالهم إلى هذا الحدث السينمائي المرموق”. في السنوات السابقة، تم إرسال حوالي 4500 عمل إلى أمانة مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة، ولكن هذا العام، بعد موافقة الأكاديمية ، تم إرسال أكثر من 2000 فيلم وما مجموعه 6،402 عمل من المخرجين حول العالم إلى هذه التظاهرة البارزة.

وأردف هذا الاعلامي المستقل: مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة هو أهم مهرجان لهذا النوع من الافلام في الشرق الأوسط وغرب آسيا ويعتبره صانعو الأفلام القصيرة في العالم. على سبيل المثال، “ريزان یشیلباش” Rezan Yesilbas مخرج الفيلم القصير “الصمت” Silence من تركيا، الحائز على السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2012، خلال لقاء معه في الخارج في نفس العام، كان مهتمًا جدًا بفيلمه أن يكون حاضرًا في مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة ولحسن الحظ أرسل هذا العمل إلى المهرجان وتم عرض هذا الفيلم الرائع في هذا الحدث السينمائي ورحب به أيضًا المهتمون بالشأن السينمائي.

وبشأن حكام قسم المسابقة الدولية في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير، قال جهاني: “في هذه الفترة من مهرجان” ليا بلترامي “من إيطاليا، الحائزة على جائزة فينيسيا للسلام، إلى جانب حكام من فرنسا واليابان، النمسا وإيران؛ تم الحكم على أعمال هذا القسم من قبل هذه المجموعة النخبوية من السينمائيين.

وعن الملامح البارزة لمهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة قال: “من ناحية الاخبار وقبل انطلاق المهرجان، أرسلنا تفاصيل الفعالية إلى وسائل إعلام مختلفة في العالم، وتبعه العديد من الاهتمامات الاخرى. على سبيل المثال، أشارت مجلة فرايتي Variety المرموقة إلى نقطتين مهمتين، إحداهما أن مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير دخل من بوابة حفل توزيع جوائز الأوسكار، والثاني عقد اجتماعات متخصصة تقام كل عام بمشاركة فيلم بارز. أساتذة من دول مختلفة، هذا العام ، 12 مخرجًا دوليًا، بما في ذلك؛ عقد الدكتور أحمد الساطي، الأستاذ في جامعة ولاية تكساس، ورشات الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير على الإنترنت وقدم نقاطًا رئيسية لصانعي الأفلام القصيرة في ايران وخارج ايران.

في ختام حواره تناول الاعلامي “منصور جهاني” حضور ضيوف أجانب في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير: على مدار عامين، لم يحضر المهرجان أي ضيوف أجانب بسبب وباء كورونا، لكن هذا العام، وبسبب إدراج مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة في قائمة المهرجانات المؤهلة لجوائز الأوسكار أو مايسمى «اسکار کوالیفاید» OSCAR® qualifying أراد العديد من النقاد والصحفيين حول العالم حضور المهرجان، ولكن بسبب الظروف الوبائية التي خلّفتها الجائحة، لم يكن من الممكن استضافة أي من الضيوف الاجانب في المهرجان.

تصوير: عطا كناره

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