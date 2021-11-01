نزول علوي وهطولات مطرية وتبريد بالطبقات العليا.. خرائط طقس العراق هذا الأسبوع

‏ توقع المنبئ الجوي، صادق عطية، الأحد، خرائط طقس العراق هذا الأسبوع، لافتا إلى أنها تتضمن نزول علوي وهطولات مطرية وتبريد بالطبقات العليا.

وقال عطية، عبر “فيسبوك”، إن “خرائط الطقس نهاية الأسبوع وبداية الاسبوع المقبل تشير الى نزول علوي جميل من الشرق بقيم ممتازة من التبريد في الطبقات العليا ، يسبب برودة ملحوظة خلال ساعات الليل وانخفاض واضح نهارا”.

وأضاف بالقول: “تسبقها هطولات مطرية خفيفة تطال مدن شرق البلاد تحديدا”، مردفا: “اما البرودة الشتوية الحقيقية فمتوقعه منتصف شهر 11 او بعدها بقليل”.

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