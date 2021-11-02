“أسبوع النفط الإفريقي” يعزز الحوار حول التنوع والمساواة والشمولية في قطاع الطاقة

بالشراكة مع “لين إن إنيرجي” (LIEN)، يستضيف المؤتمر مبادرة “مسرعات أسبوع النفط الإفريقي: التنوع والشمول”، لتشجيع قدر أكبر من التنوع والمساواة بين الجنسين في مختلف جوانب قطاع الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 نوفمبر 2021: بهدف تشجيع الممارسات التي تضمن قدرًا أكبر من المساواة في مكان العمل في مختلف جوانب قطاع الطاقة، لا سيما بالنسبة للمرأة، ، يتعاون “أسبوع النفط الإفريقي” مع “لين إن إنيرجي” (LIEN) لاستضافة مبادرة “مسرعات أسبوع النفط الإفريقي: التنوع والشمول 2021” التي تركز على دور التنوع والشمول في التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في إفريقيا، من خلال حوارات بناءة تستضيف نخبة من الخبراء والمختصين من الجنسين، بهدف دفع النمو الشامل في قطاع الطاقة.

ولتمكين الجيل المقبل من القيادات النسائية في قطاع الطاقة، ينظم “أسبوع النفط الإفريقي” جلسات نقاشية تشارك فيها قيادات نسائية تجاربهن وخبراتهن ووجهات نظرهن في قطاع الطاقة. كما تناقش الجلسات الحوارية موضوعات مهمة تشمل المساواة عبر كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة الإفريقي، إضافة إلى توصيات حول المسار الذي يجب اتباعه لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع.

وقال لامي فير، الرئيس المشارك لمنطقة أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء في “لين إن إنيرجي”: “في “لين” تتمثل رسالتنا في تمكين المرأة، والشركاء، وجميع المعنيين في قطاع الطاقة، لتحقيق طموحاتهم من خلال توفير الاستشارات والتوجيه الفردي، إضافة إلى تعزيز الوعي والتعليم وتقديم الدعم. وتوفر شراكتنا مع أسبوع النفط الإفريقي، منصة تتعاون من خلالها المؤسستان للوصول إلى جمهور أوسع. وعبر توحيد جهودنا، نضمن أن يصل صوت المرأة إلى دوائر صنع القرار مع توفير المسارات اللازمة لتحقيق التحول في قطاع الطاقة العالمي والوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون.”

دور مهم للمرأة

بينما يستعد العالم لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والتوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون، من الضروري التأكيد على دور التنوع والإنصاف والشمول، فالفجوة الحالية في القوى العاملة كبيرة للغاية. ونظرًا للتحوّل الذي تشهده قارة إفريقيا نتيجة الاكتشافات البترولية، والتغيرات في توجهات القطاع، وتبني الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، بات التنوع في القوى العاملة ضروريًا، وبالتالي، سيكون للمرأة بالفعل دور أساس في تعزيز نجاح قطاع الطاقة.

من جهتها، قالت سينثيا لومور، نائب المدير العام في “تولو غانا”: “بينما تسعى دول العالم لجعل التنوع والشمول جزءًا من استراتيجياتها، من المشجع رؤية أننا نلعب أيضًا دورًا في تعزيز التنوع والشمول في

إفريقيا، وخاصة في قطاع الطاقة. وأنا على ثقة من أن مبادرة “مسرعات أسبوع النفط الإفريقي” ستوفر منصة رئيسة لتمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة في صنع القرار وتعزيز نمو القطاع، كما تنسجم هذه المبادرة مع هدف المساواة بين الجنسين الذي حددته الأمم المتحدة ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. لقد أثبتت المرأة أن لديها قدرات هائلة وأنه يمكنها الإسهام بشكل كبير في أي قطاع. لذا، من الضروري إشراكها في النقاشات المهمة التي يمكن أن تعيد تشكيل قطاع الطاقة.”

وقال بول سنكلير، نائب رئيس الطاقة ومدير العلاقات الحكومية في أسبوع الطاقة الإفريقي وسلسلة مؤتمرات طاقة المستقبل في إفريقيا: “لطالما كانت النقاشات المتعلقة بالشمولية والتنوع ضرورية في مختلف القطاعات، وبدون شك، يحتاج قطاع الطاقة إلى مشاركة أكبر من المرأة، فالمهارات والقدرات الفريدة التي تمتلكها يمكن أن تدفع بالابتكار قدمًا وتعزز التحول في هذا القطاع. ولتسهيل هذه الخطوة الإيجابية، فإن تعاوننا مع “لين إن إنيرجي” أمر بالغ الأهمية، فهدفنا الرئيس هو بدء حوار هادف وبنّاء لضمان النمو الشامل عبر قطاع الطاقة الذي تشارك فيه المرأة بنسبة أكبر، حيث نسعى لأن تكون أصوات النساء مسموعة وأن يكنّ شريكات لنا في جهود إعادة رسم مستقبل صناعة الطاقة.”

مؤخرًا، أطلقت “لين إن إنيرجي” و”أسبوع الطاقة الإفريقي” قائمة النساء الملهمات في قطاع الطاقة لعام 2021، وتضم 50 امرأة من مختلف أنحاء إفريقيا وفي مختلف المناصب القيادية، وجميعهن يعملن ويحفّزن الآخرين في قطاع الطاقة الإفريقي. ونظرًا لأن قطاع الطاقة التقليدي على وشك أن يشهد تحولات جديدة، فإن الوقت الحالي أكثر أهمية من أي مرحلة سابقة لتعزيز الوعي بالتنوع والشمول في قطاع الطاقة، وضمان أن يكون للمرأة صوت ورأي في صياغة هذا التحول.

ويجمع أسبوع النفط الإفريقي 2021، الذي سيعقد من 8 إلى 11 نوفمبر 2021 في دبي، نخبة من صناع القرار والوزراء والمسؤولين من العديد من الدول الإفريقية إضافة إلى دولة الإمارات. وسيوفر المؤتمر منصة للنقاشات الضرورية والحلول والمشاركة الإيجابية حول التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الطاقة في إفريقيا، كما سيسهل الشراكات مع المعنيين في الشرق الأوسط واستقطاب الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز الإفريقي.

لمزيد من المعلومات حول قائمة النساء الملهمات في قطاع الطاقة لعام 2021، يرجى الضغط هنا 2021-list-oilweek.com/Page/power-https://africa

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