البيشمركة: بدء تدريبات اللواءين المشتركين مع الجيش العراقي خلال اقل من شهرين

أكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الثلاثاء، ان تدريب اللواءين المشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي لضبط أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، سيبدأ خلال اقل من شهرين.

أكد أمين عام وزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الثلاثاء، ان تدريب اللواءين المشتركين من قوات البيشمركة والجيش العراقي لضبط أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، سيبدأ خلال اقل من شهرين.

وقال ياور “هناك اتفاق بين وزارة البيشمركة وقيادة العمليات العراقية، على تشكيل لواءين مشتركين، لضبط الامن في المناطق التي تعاني من الفراغ الامني وتحديداً بين خطوط تواجد قوات البيشمركة والقوات العراقية والتي تمتد من خانقين الى منطقة سحيلا (على الحدود العراقية السورية)”.

واضاف، “صدر قرار فك إرتباط اللواء 20 من وزارة البيشمركة وتم ربطه بوزارة الدفاع الاتحادية، ودمجه مع اللواء 66 في الجيش العراقي، حيث سيتم تشكيل لواءين منهما كما ذكرت سابقاً لسد الفراغ الامني الحاصل في تلك المناطق التي لا يزال يتواجد بها عناصر داعش ويقومون بين الحين والاخر بتنفيذ عملياتهم الارهابية”.

مبيناً، بأنه “ستتولى وزارة الدفاع العراقية تدريب اللواءين والذي سينطلق خلال الشهر المقبل، او الذي يليه ، كما ستتولى وزارتا الدفاع والمالية العراقيتين توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي لضمان الحقوق الادارية والمالية للواءين”.

وكان نائب رئيس أركان وزارة البيشمركة، اللواء قارمان شيخ كمال، قد اكد في وقت سابق: بأنه ” سيتم دمج لواء 20 التابع لوزارة البيشمركة مع لواء تابع لوزارة الدفاع الاتحادية، وتشكيل لواءين مشتركين منها بين البيشمركة والجيش العراقي لضبط أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان”.