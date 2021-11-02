الديمقراطي الكردستاني: لن نتحالف مع طرف دون آخر

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني انه بانتظار اتفاق واجتماع القوى الشيعية قبل البدء بالتحالفات مشددا على انهم لن يكونوا جزءا من الصراعات.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في حديث لـ(المدى): “لن نكون جزءا من صراعات الكتل الشيعية او السنية”، مؤكدا “انتظار القرار الاخير للبيت الشيعي ومن سيكون الكتلة الاكبر، وبعدها سيتحرك الديمقراطي الكردستاني لانشاء التحالفات شريطة ان لا يكون هذا الجانب يعادي الجانب الآخر”.

واضاف: “نريد حكومة تحالف قوية تقدم الخدمات للمواطنين وتبني مدن العراق وانعاش كافة المجالات في البلاد”.

وبين ان “الديمقراطي الكردستاني ليس لديه خط احمر على اي حزب او شخصية”، مضيفا ان “رئاسة الوزراء معضلة البيت الشيعي الآن ولانريد ان نكون جزءا من المشكلة بل نحن دائما جزء من الحلول واذا اقتضت الضرورة سنتحرك لنكون جزءا من الحل”.

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