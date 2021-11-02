(بالفيديو) بهاء الأعرجي : أتمنى لو كان للشيعة والسنة شخص مثل “كاك مسعود” يدافع عن حقوقهم

“هو صاحب الكلمة في تشكيل الحكومة المقبلة”

قال نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الاعرجي ، معلقاً على نتائج انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الثاني وجهود تشكيل الحكومة المقبلة وشكل التحالفات السياسية ، وما اذا كانت الحكومة المقبلة توافقية او اغلبية سياسية ، رجّح ان تكون “حكومة اغلبية” وطنية داعياً الى ترميم البيت الشيعي الداخلي كخطوة نحو تميم البيت الوطني ، مؤكداً على الدور المحوري للزعيم الكوردي مسعود بارزاني في اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل ، قائلاً “سيكون له الكلمة الفصل” .

الاعرجي وخلال برنامج “لعبة الكراسي” على قناة “الشرقية” ، قال ان الكتلة الأكبر ليست حكراً على المكون الشيعي ، وان أي كتلة شيعية من دون الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد من الكورد والسنة لن تستطيع تشكيل “الكتلة الأكبر”.

وتابع ان كاك مسعود بارزاني هو ” صاحب الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة المقبلة وطرح شخصية رئيس الوزراء المقبل هو كاك مسعود بارزاني”.

وتابع نائب رئيس الوزراء العراقي الاسبق والقيادي السابق في التيار الصدري بهاء الاعرجي، بالقول ان اول مابادر اليه كاك مسعود بعد الانتخابات هو توحيد البيت الكوردي ، مضيفاً “أتمنى لو كان لدينا شخص مثل كاك مسعود يدافع عن حقوق الشيعة ، والسنة لديهم شخص مثله يدافع عن حقوقهم”. مردفاً انه خلال تشكيل الحكومة المقبلة ” سيطلب وزارات للكورد وسيطرح مرشحيه وهذا شيء مشروع بالسياسة ، وسيطلب تسوية موضوع المناطق(المتنازع عليها) وموضوع النفط والكمارك وبقية المواضيع الأخرى”. هذا وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه الرئيس بارزاني ، قد فاز بـ 33 مقعداً في انتخابات 10 أكتوبر ، وحل رابعاً على مستوى العراق ، والأول على مستوى إقليم كوردستان بزيادة 3 مقاعد عن ما فازت بها كل القوى والاحزاب الكوردستانية التي شاركت في الانتخابات مجتمعة.

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