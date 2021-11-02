بعد أكثـر من عام على توقف الاحتفالات.. المندائيون يحتفلون بعيد الازدهار (الدهفة حنينا) بفطور جماعي

ذي قار/ حسين العامل

احتفل ابناء طائفة الصابئة المندائيين في ذي قار صباح يوم الاثنين بعيد الازدهار (الدهفة حنينا)، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، واقيمت بالمناسبة مأدبة افطار جماعية من الفولكلور العراقي القديم قوامها الرز والسمن الحيواني والتمر والحليب الرائب لابناء الطائفة، فضلا عن طقوس التعميد.

ويعد عيد (الدهفة حنينا) واحداً من أهم أربعة أعياد سنوية لدى الصابئة المندائيين الذين يبلغ تعدادهم نحو 60 ألف نسمة في جميع أنحاء العالم، والأعياد المندائية هي العيد الكبير “دهوا ربا”، ويوم التعميد الذهبي “الدهفة ديمانه”، وعيد الازدهار “الدهفة حنينا”، فضلاً عن عيد البنجة، كما يحتفل المندائيون سنوياً داخل العراق وخارجه، بثلاث مناسبات دينية أخرى، هي “أبو الفل”، و”أبو الهريس”، و”شيشان عيد”.

وقال رئيس مجلس أبناء الصائبة المندائيين في ذي قار، الدكتور سامر نعيم، في حديث لـ(المدى) إن “ابناء طائفة الصابئة المندائيين يحتفلون اليوم (الاثنين) بعيد الدهفة حنينا الذي يعد احتفالا بازدهار الارض بعد تطهيرها من قوى الشر على يد الملاك (هيبل زيوا) مبارك اسمه”، مبينا ان “العشرات من المندائيين اخذوا يتوافدون على المندي (مركز عبادة المندائيين) لاقامة الطقوس الدينية في هذه المناسبة ولاسيما طقوس التعميد وعمل الثوابات (اللوفاني) على ارواح المتوفين”.

وعن خصوصية العيد قال رئيس مجلس أبناء الصائبة المندائيين “يتميز العيد باقامة مأدبة افطار جماعية تحتوي على الرز واللبن والتمر والبيض والسمن الحيواني (الدهن الحر) وهذه عادة اجتماعية من الفولكلور والتراث العراقي القديم”، مبينا ان “هذه المأدبة لا تقتصر على اليوم الاول من العيد بل يمكن اقامتها في أي يوم من الايام الثلاثة التي يحتفي فيها المندائيون بعيد الدهفة حنينا”.

تشير المصادر المندائية الى ان (الدهفة حنينا) يأتي في الثامن عشر من شهر( تورا) المندائي، ويسمى احيانا (عيد الازدهار). فكلمة دهفة في اللغة المندائية تعنى مناسبة اما كلمة حنينا فتعني الازدهار، والعيد هو عيد الازدهار كون الحياة قد دبت في الارض في مثل هذا اليوم وازدهر العالم المادي بحسب الاعتقاد المندائي.

الا ان رجال الدين المندائيين غالبا ما يفضلون اطلاق تسمية عيد الانتصار على الدهفة حنينا كون الملاك (هيبل زيوا) انتصر في مثل هذا اليوم على قوى الشر في العالم السفلي وتمكن من تقييدها واخضاعها لطاعة الخالق بعد سيطرته على اسرارها المتمثلة (بالسكين دولة)، وبهذا مهد لتصلب الارض وهيئها لازدهار الحياة.

ويحتل الاحتفاء بالدهفة حنينا الذي يستمر ليوم واحد بحسب التعاليم الدينية وثلاثة ايام بحسب الطقوس الاجتماعية، موقعاً خاصاً في نفوس المندائيين سواء من الناحية الدينية او الاجتماعية حيث يعد فرصة للتواصل الاجتماعي وزيارة العوائل المتعففة من ابناء الطائفة وتقديم الدعم المادي والاغذية المختلفة، كما يحرص المندائيون في مثل هذه المناسبة على تقديم التعازي للأسر التي فقدت احد افرادها في الايام التي سبقت العيد.

وتبدأ الاستعدادات (للدهفة حنينا) منذ ساعات الفجر الاولى اذ يؤدي المندائيون الصلاة وقراءة الادعية والتراتيل الدينية ولا سيما دعاء الرحمة (نياني رهمي) كما يقومون بالإعداد والتحضير لمأدبة جماعية في المندي يقدمونها كوجبة فطور بعد شروق الشمس. كما يتهيؤون لطقوس التعميد التي تعتبر طقسا دينيا رئيسا لتطهير النفس والجسد.

وفي يوم (الدهفة حنينا) يأخذ الصابئة المندائيون ومنذ ساعات الصباح الاولى بالتوافد على مركز عبادتهم (المندي) وهم يرتدون ملابسهم الدينية البيضاء (الرسته) التي تتكون من خمس قطع هي (الكسويا – القميص) و(الشروال – السروال) و(البرزنقا- العمامة) و(النصيفة – الوشاح) و(الهميانة – الحزام) وهذه الأخيرة عبارة عن حزام من الصوف يتكون من 61 خيطا وهو أقدس جزء في الرسته.

ويؤدي الصابئة المندائيون طقوس التعميد (الارتماس في الماء) في المناسبات الدينية وايام الاحاد فقط وبحضور رجل دين بدرجة (ترميذة) على اقل تقدير. كما يعتبر يوم الاحد من اقدس الايام في الديانة المندائية فهو يوم تكوين الخليقة وهو اول ايام الاسبوع المندائي.

وتوضح المصادر التاريخية القديمة ان الارتماس في الماء وكجزء من الطقوس الدينية كان يجري في العراق قبل ولادة المسيح بآلاف السنين مع اختلاف واضح في مضمون الصلوات المصاحبة لطقس التعميد حيث كانت الصلوات تختلف من دين لآخر.

وكانت طائفة الصابئة المندائيين في ذي قار، أعلنت في يوم الأحد (14 اذار 2021)، عن إلغاء الاحتفالات بعيد البنجة (البرونايا)، الذي يعد من أهم الأعياد المندائية على الإطلاق، وذلك التزاماً بشروط وضوابط التباعد الاجتماعي المعتمدة في تفادي مخاطر الإصابة بوباء كورونا.

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