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جنايات البصرة: الاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين قتلا مواطن شارك بتظاهرات تشرين

بغداد / إعلام القضاء
قضت محكمة جنايات البصرة بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مجرمين اثنين عن جريمة قتلهم احد المواطنين اثناء مشاركته بتظاهرات تشرين في البصرة.
وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى إن “المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد اقدامهم على قتل احد المواطنين بعد اطلاق النار عليه اثناء مشاركته بمظاهرات تشرين قرب مدارس شط العرب الجامعة “.
وأضاف أن “المجرمين اعترفا بعملية القتل والتي كان الهدف منها لغرض زعزعة الامن والاستقرار واثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقا لغايات ارهابية، لافتا إلى أن “الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 “.

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