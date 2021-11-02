«خارطة طريق» لنيل العراق عضويَّة منظمة التجارة العالميَّة

بغداد: عمر عبد اللطيف

كشفَ اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن “خارطة طريق” الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية، داعيا الى تعديل بعض القوانين المهمة تمهيدا للحصول على عضوية المنظمة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد عبد الرزاق الزهيري : ان العراق يسعى منذ عشر سنوات للحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة لمناقشة هذا الملف.

ولخص الزهيري احتياجات العراق للانضمام لهذه المنظمة بثلاث نقاط، الاولى تتضمن تعديل بعض القوانين ووضع الخطط التي تقفز بالبلاد من المرتبة 172 الى 120، حسب التصنيف العالمي، والثانية، يجب ان تكون مؤشرات البنك الدولي عن البلاد ايجابية.

واضاف، اما النقطة الثالثة، فانها تؤكد على ان تقر موازنة البلاد من دون ان تتعرض بعض فقراتها لطعن المحكمة الاتحادية، اضافة الى ضرورة ان يتضمن قانونها عدداً من المشاريع الستراتيجية.

واشار الى ان العراق يمتاز ببيئة استثمارية واموال وموقع يؤهله للتقدم اقتصاديا، منوها بان الانضمام الى هذه المنظمة سيحسن صورة العراق لدى دول العالم.

وبخصوص حصول الاتحاد على عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف التجارية العربية، اكد الزهيري انه سيسهم في دخول العراق الى المنظومة الاقتصادية العربية بعد ان كان مغيبا عنها لمدة طويلة، لافتا الى ان الخطوة ستخدم الاقتصاد من خلال عمليات التبادل التجاري العربي وحركة النقل

والترانزيت.

وعن اجتماع الغرف التجارية العربية الذي كان مؤملاً ان يعقد في بغداد خلال الشهر الحالي، بين رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية ان دولاً طلبت تأجيله بسبب الاوضاع في المنطقة او في العراق، ما اعطى مؤشرا وانطباعا غير ايجابي عن اقتصاد

البلاد.

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