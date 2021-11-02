على خلفية رفع علم كوردستان.. مدير تربية كركوك يتوعد بإجراء تحقيق



بعد مراسم دق جرس بدء العام الدراسي في مدرسة (علي مردان) الابتدائية بكركوك، حيث تم ترديد النشيد الوطني الكوردي (أي رقيب) ورفع علم كوردستان، توعد مدير تربية كركوك (عبد علي) بإجراء تحقيق في “هذه الحالة”.



وصرح مدير مدرسة علي مردان، طه مجيد، بأنه “بعد انتهاء المراسم تلقيت اتصالاً هاتفياً من شخص من مديرية تربية كركوك طلب مني مراجعة المديرية فوراً”.

وأضاف طه مجيد: “أطلعت مدير الدراسة الكوردية على الأمر، وتلقيت رسالة نصية من مدير التربية عبد علي، يقول فيها: سأقدمك للتحقيق”.

جرت اليوم مراسم دق جرس بداية العام الدراسي الجديد (2021-2022) للدراسة الكوردية في كركوك في مدرستين، وتضمنت المراسم في المدرستين ترديد النشيد الوطني الكوردي (أي رقيب) ورفع علم كوردستان.

الدراسة الكوردية في كركوك بمراحلها المختلفة لهذا العام تحتضن أكثر من 88 ألف طالب وطالبة، يتلقون التعليم في 520 مدرسة يتجاوز عدد المعلمين والمدرسين فيها عشرة آلاف.

عدد التلاميذ الذين تم قبولهم في الدراسة الكوردية بكركوك هذه السنة أعلى مقارنة بالعام الدراسي الماضي، حيث تجاوز عددهم هذا العام 10 آلاف تلميذ وتلميذة.

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