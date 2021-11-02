متضررون من التغير المناخي في العراق: الجفاف قلب حياتنا هذا العام

ترجمة / حامد احمد

عند ارض جرداء متشققة من الجفاف في منطقة اهوار العراق التاريخية، يقف رحيم داوود، وهو ينظر بشكل يائس الى قطيعه من الجاموس الذي أصابه المرض ونفق قسم منه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه. قال داوود، 57 عاما، لموقع ذي ناشنال الاخباري “لقد مرت بنا سنوات جفاف وقلة امطار سابقا ولكننا لم نشهد مثل هكذا ارتفاع بدرجات الحرارة وجفاف مثلما مر بنا هذا العام، انها حالة استثنائية لم يسبق لها مثيل”، مشيرا الى انه قبل سنوات عدة كان يعيش حياة مستقرة.

كان هو وعائلته الكبيرة المكونة من 35 فردا يعيشون في منطقة حيث تتوفر فيها المياه العذبة بغزارة وتعيش فيها قطعان الجاموس التابعة لهم، التي تعتبر مصدر العيش الرئيس لسكان الاهوار فضلا عن ما توفره لهم المياه من اسماك وطيور.

واضاف داوود بقوله “لكن جفاف هذا العام قد قلب حياتنا رأسا على عقب. كنا نتنقل من مكان الى مكان آخر بحثا عن مياه عذبة وعشب لماشيتنا”.

ويواجه العراق اسوأ ازمة بيئية يمر بها، مع تأثير الشح الشديد بالمياه والتغير المناخي على الامن الغذائي للبلد والحياة اليومية لمزارعين واهالي قرى عراقيين، التي تضاف الى أزمات مزمنة اخرى يعانيها البلد.

الموجات الصادمة هذه تردد صداها في كل انحاء البلاد، مع مزارعين انهكتهم الأوضاع من شح مياه وارتفاع ملوحة التربة والمياه نتيجة موجات الحر المتعاقبة خلال الصيف عندما ترتفع لاكثر من 50 درجة مئوية لفترة عدة ايام.

استنادا لمرصد مؤشر التغير المناخي الدولي Climate Change Knowledge Portal المعني بجمع معلومات تغير المناخ ومؤسسات مرتبطة بالبنك الدولي، فانه من المتوقع ان تسجل البلاد ارتفاعا بمعدلات درجات الحرارة بنسبة 2 درجة مئوية وتراجع آخر بمعدات هطول الامطار بنسبة 9% وذلك بحلول العام 2050.

سيكون وقع ذلك اكثر صعوبة على مجتمعات متضررة تعتمد أساسا في معيشتها على الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك عندما لا يكون هناك دعم واسناد من الحكومة. من بين تلك المجتمعات الأكثر تضررا من هذه الأوضاع هم سكان الاهوار.

الناشط البيئي، أياد الاسدي، عزا أسباب جفاف مناطق الاهوار الى قلة هطول الامطار وارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تؤدي الى تبخر المسطحات المائية، فضلا عن السدود التي انشأتها تركيا وايران على منابع الأنهر.

وقال الناشط البيئي الاسدي انه منذ شهر نيسان، فقدت المسطحات المائية في جنوبي وجنوب شرقي العراق ما يقارب من 60 سنتمترا من عمق المياه وحوالي 34% من المياه في المنطقة عموما، مع تأثر 4,000 كم مربع بالجفاف مما أثر ذلك على التنوع البيئي ومعيشة السكان.

وأضاف انه في بعض المناطق تحوي المياه على ما يقارب من 12,000 ملغم من المواد الصلبة المتحللة، وهو مقياس متعلق بدرجة الملوحة، وهذه الأنواع من المياه لها تأثيرات صحية على البشر والحيوان، مشيرا الى ان المعدل المقبول هو ما بين 2,400 الى 2,600 ملغم.

قال الاسدي وهو يقف على منطقة واسعة قاحلة وسط اهوار الجبايش، كانت مغمورة بالمياه قبل نيسان “الجفاف قد جلب لنا مناظر مؤلمة حزينة”.

وكانت منطقة الاهوار التي تعرف تاريخيا بجنة عدن، قد أدرجت عام 2016 ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي.

بالنسبة لداوود، فان هذه هي ليست المرة الأولى التي تتضرر منطقتهم بالجفاف. فخلال حرب الخليج الأولى مع ايران، قام النظام السابق بتجفيف الاهوار لتسهيل حركة القطعات العسكرية، وفي مرحلة التسعينيات شن النظام حملة أخرى ضد المنطقة متهما أبناء الاهوار بدعم حركة الانتفاضة ضد النظام عام 1991 .

انتقل المزارع داوود بعد ذلك مع ماشيته شمالا الى مناطق محاذية لكركوك قبل ان يرجع مرة أخرى لموطنه في الاهوار بعد إعادة غمرها بالمياه عند الغزو الأميركي للبلد واسقاط النظام عام 2003.

بسبب الجفاف وقلة العشب وارتفاع نسبة الملوحة فقد داوود لحد الان خمسة رؤوس من حيوان الجاموس. ويقوم برحلات يومية الى مدينة قريبة لشراء مياه شرب وعلف. واكد بقوله “هذا الجفاف هبط بنا الى الصفر”، مشيرا الى انه بسبب ذلك فانه يخطط للانتقال الى مكان آخر قريبا.

استنادا لتقرير شهري يصدر عن منظمة الأغذية والزراعة الدولية الفاو، وبرنامج الغذاء الدولي، والبنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فان معدل سقوط الامطار ومستوى المياه لفصل شتاء العراق لعام 2020 – 2021 هو ثاني ادنى معدل لم يشهده البلد منذ 40 عاما.

وأشار التقرير الى ان تدني هطول الامطار قد فاقم، على المستوى الإقليمي، توترات هي أصلا قائمة حول إدارة موارد المياه. واجرى التقرير دراسة تحليلية ضمن الفترة ما بين تشرين الثاني 2020 وأيار 2021 ليحدد تأثير وباء كورونا على الامن الغذائي في العراق، مع فصل خاص عن شح وندرة المياه.

وجاء في التقرير: “تسببت شحة المياه بانخفاض معدلات الزراعة واثر ذلك بدوره على نسبة المحاصيل الزراعية” مستشهدا بتقديرات منظمة الفاو لنهاية الموسم الزراعي بان معدلات انتاج محصول الحنطة سينخفض بنسبة 70%.

وأضاف ان التأثيرات الاقتصادية المتوقعة على تدني معدلات انتاج الحبوب لعام 2021 هي خسارة في الدخل وزيادة بأسعار الشعير ومنتجات علف الحيوان الأخرى، مما يزيد ذلك من الاتجاه الى الاستيراد.

عباس هاشم، أب لتسعة أولاد، فقد 20 رأس ماشية من حيوان الجاموس خلال هذا الصيف، يقول “بدون أي تحرك حكومي لدعم أسعار الاعلاف فان جميع ماشيتنا ستموت خلال هذا الشتاء. من المحتمل جدا ان يزداد الوضع سوءا”.

• عن موقع ذي ناشنال الاخباري

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط