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مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني

مصدر: استبدال الأسدي لا علاقة له باعتقال الكناني

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن استبدال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي لا علاقة له باعتقال المتهم صباح الكناني قبل أيام في بغداد.
وقال المصدر في حديث  إنه “لا توجد علاقة بين استبدال رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي وتعيين حميد الشطري بدلاً عنه بقضية اعتقال الجهاز لصباح الكناني في بغداد”.
وأضاف المصدر أن “ما يشاع بشأن استبدال الاسدي وصدور مذكرة اعتقال عار عن الصحة”، مؤكداً أن “التحقيق جار مع الكناني”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت انباءً تفيد بأن تكليف حميد الشطري رئيساً لجهاز الامن الوطني بدلاً من عبد الغني الاسدي جاء بعد قيام الأخير باعتقال صباح الكناني.
يشار الى أن جهاز الأمن الوطني أعلن، قبل أيام، عن اعتقال رئيس احدى منظمات المجتمع المدني صباح الكناني في بغداد بتهمة الابتزاز.
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