مع بدء العام الدراسي.. احتواء أزمة “قومية” في كركوك

وجهت مديرية التربية العامة في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بفتح تحقيق مع مدير مدرسة متخصصة بالتعليم باللغة الكوردية، بسبب رفع علم إقليم كوردستان إلى جانب العلم العراقي، في أول يوم من بدء العام الدراسي الجديد، غير أنه سرعان ما تم تدارك الموقف بتدخل أطراف سياسية.

وقال مدير مدرسة “علي مردان” للتعليم الكوردي، طه مجيد “بعد انتهاء مراسم قرع الجرس إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2021 – 2022 داخل المدرسة أمس الإثنين، تلقيت اتصالاً هاتفياً من أحد الموظفين في مديرية تربية كركوك طلب مني مراجعة المديرية فوراً”.

وأضاف مجيد انه أطلع مدير الدراسة الكوردية على الأمر، لتصله رسالة نصية من مدير تربية كركوك عبد علي، يقول فيها: سأقدمك للتحقيق.

وبعد العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين انقسم التعليم في كركوك إلى الدراسة الكوردية والتركمانية إضافة إلى العربية وتم استحداث ثلاث مديريات في المحافظة.

من جهته قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن جهات حزبية وممثلين ونواب عن كركوك تدخلوا للحيلولة دون استقدام مدير المدرسة الذي صرح لاحقا انه سيتم تسوية الموضوع.

وكانت القوات الكوردية انسحبت من مدينة كركوك المتنازع عليها، بعد تحرك للقوات العراقية المشتركة، في السادس عشر من اكتوبر تشرين الأول العام 2017 بناء على أوامر من رئيس الحكومة الاتحادية آنذاك حيدر العبادي، لتعيد انتشارها في مواقع سيطرت عليها قوات الپيشمركة صيف 2014، إثر اجتياح تنظيم داعش لمدينة الموصل ومناطق مجاورة لها.

وجاءت هذه التحركات بعيد اقدام اقليم كوردستان ومناطق نزاع منها كركوك على اجراء استفتاء للاستقلال عن العراق.

وقررت السلطات الامنية العراقية من بعد احداث تشرين الاول/ اكتوبر العام 2017 منع رفع علم كوردستان في الأماكن العام رغم انه علم معترف به دستوريا.