ميسي لا يفكر بالاعتزال

مدريد: أ ف ب

أكّد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي أنه لا يفكر بالاعتزال بعد مونديال قطر 2022 بكرة القدم وذلك في مقابلة مع صحيفة “سبورت” الكاتالونية نشرتها امس الاثنين. وقال ميسي (34 عاما): “صراحة لا افكر بهذا الامر (الاعتزال).

بعد ما حصل لي، اعيش كل يوم بيومه، كل سنة بسنة. لا ادري ماذا سيحصل في المونديال او بعد المونديال، لا افكر بهذا الامر على

الاطلاق”. واعتبر ميسي الذي انضم هذا الصيف الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة الإسباني ان عملية الانتقال كانت “تغييرا كبيرا” في حياته لكنه وعد بالعودة يوما ما الى مدينة برشلونة ربما لشغل منصب في النادي ايضا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط