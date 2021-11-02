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وداعا ابو رامز

وداعا ابو رامز :

رحل بهدوء في بغداد الشخصية الكردية الفيلية المغفور له مرتضى رضا غلام
، كان بيت ابو رامز مركزا حضاريا متقدما في شارع فلسطين ، يستقبل بروحه المرحة ومعلوماته الغزيرة وتضامنه مع ابناء الكرد الفيليين من كل حدب وصوب ،
إلتقيت بالمرحوم  في بيته في شارع فلسطين وتناولنا اطراف الحديث المثمر ، حينما زرت بغداد قبل ثلاثة سنوات ، حدثنا عن المشاكل التي تواجه الكرد الفيليين ومؤازرته للمظلومين ، مسخرا كل امكانياته المادية والعلاقات الاجتماعية وتواصله مع المسؤولين بمختلف مستوياتهم في محاولة منه لتوصيل صوت الحق والدفاع عن حقوق الكرد ، كان المغفور له موسوعة معرفية عن كثير من الشخصيات والعوائل المعروفة في بغداد وكردستان وايران من المرحلين والمسفرين والمهاجرين .
كان المرحوم كريما يستقبل ضيوفة ويقدم لهم كل ما يستطيع من خدمة رغم كبر سنه .

وبهذه المناسبة الحزينة اتقدم بخالص التعازي الى الاخوة رامز وفوزي بفقدهم والدهم وتعازينا لجميع الاهل والاصدقاء في بغداد والسويد وباقي المدن ، وندعو الرب  ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه الملكوت الاعظم ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

د. ضياء السورملي
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