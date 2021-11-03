أتلتيكو يسعى للثأر في أنفيلد.. وسان جيرمان بدون ميسي

باريس: أ ف ب

قد تبدو مسألة حسم التأهل عنواناً لمباراة ليفربول الإنكليزي اليوم الأربعاء، بيد ان الخصم الضيف أتلتيكو مدريد الإسباني سيحّل على ملعب أنفيلد بعقلية الثأر من سقوطه على أرضه في الذهاب، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ستكون الفرصة متاحة أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب لمواصلة بداية الموسم المثالية، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 قبل جولتين من النهاية.

لذا سيتوجب على فريق الـ”ريدز” متصدر المجموعة الثانية مع تسع نقاط أن يجدد فوزه على كتيبة الأرجنتيني دييغو سيميوني التي تحتل المركز الثاني مع أربع نقاط، بعد سقوطها في إسبانيا 2-3

سيكون هذا رابع لقاء بين الفريقين خلال 18 شهراً. حقق أتلتيكو فوزاً مثيراً في المراحل الإقصائية العام الماضي

1 – صفر على أرضه و3-2 بعد التمديد في أنفيلد.

آخر نتيجة فاز فيها أتلتيكو، هي نفسها التي حققها ليفربول في مدريد الشهر الماضي، مستفيداً من طرد الفرنسي أنطوان غريزمان وركلة جزاء ترجمها المصري محمد صلاح إلى هدف الفوز.

وستكون عين “كولشونيروس” في الوقت نفسه على بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث مع عدد النقاط نفسه (4)، والذي يشكّل الخطر الأكبر عليه من ناحية خطف ثاني بطاقات التأهل.

لكن رحلة البرتغاليين إلى ميلانو الإيطالية لمواجهة روسونيري (الرابع من دون نقاط) ونجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ورفاقه لن تكون نزهة، لاسيما ان النادي الإيطالي فاز بجميع مبارياته على أرضه هذا الموسم، باستثناء مباراة أتلتيكو في دوري الأبطال (1-2). وبعد ثلاث هزائم وعلامة صفر، المطلوب من ميلان الفوز ولا شيء غيره.

سان جيرمان بدون ميسي

رغم أن المجموعة الأولى بدت الأصعب خلال القرعة، لا يبدو التشويق كبيراً للتأهل إلى دور الـ16.

يستطيع باريس سان جيرمان المتصدر مع سبع نقاط ووصيفه مانشستر سيتي الإنكليزي برصيد ست نقاط، الاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور المقبل في حال الفوز.

انتقال الباريسيين إلى لايبزيغ (الرابع مع صفر نقاط)، له ذكرى سيئة مع خسارة بنتيجة 1-2 في تشرين الثاني 2020.

وبخلاف تلك المباراة، سيكون كيليان مبابي والبرازيلي نيمار حاضرين هذه المرة، لكن من دون ميسي الذي يعاني من آلام في أوتار الركبة، بحسب ما أعلن النادي في بيان من دون تحديد مدة الغياب.

من جهتهم، يتعامل زملاء البلجيكي كيفن دي بروين بسهولة مع مباراتهم ضد بروج البلجيكي (الثالث مع 4 نقاط)، بعدما اكتسحوه في مباراة الذهاب 5-1.

رد اعتبار في دورتموند

بمعدل أعلى من ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، أثبت أياكس أمستردام الهولندي نفسه كواحد من أكثر الفرق إثارة في القارة. تلك المعلومة اكتشفها بوروسيا دورتموند الألماني بالطريقة الصعبة، حينما خسر صفر- 4 ذهاباً في هولندا.

لذا، توعّد الألمان (في المركز الثاني مع ست نقاط)، بالثأر من الهولنديين متصدري المجموعة الثالثة مع تسع نقاط، غير أن نجمهم النرويجي إرلينغ هالاند لن يكون حاضراً لإصابة في الفخذ.

وبغيابه، يمكن للاعب أياكس الإيفواري سيباستيان هالر، هداف البطولة بستة أهداف، أن يحافظ على قمة ترتيب الهدافين.

وبالتالي فإن الفوز على دورتموند، مع فوز بشيكتاش التركي (رابع مع صفر نقاط) على سبورتنغ البرتغالي (الثالث مع 3 نقاط)، سيؤهل باكراً النادي المتوج بالبطولة أربع مرات إلى الأدوار الإقصائية.

مباراة سهلة للريال

وفي المجموعة الرابعة، لا يزال المتصدر المفاجأة شريف تيراسبول المولدافي (6 نقاط) يواجه منافسة من ريال مدريد الاسباني (الثاني مع 6 نقاط) وإنتر ميلان الإيطالي (الثالث مع 4 نقاط).

ويتمتع الإيطاليون، الذين يسعون للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، بفرصة تجاوز شريف اليوم الأربعاء، حيث سبق لهم الفوز ذهاباً على أرضهم 3-1. لكن الريال هو من يمكنه الاستفادة أكثر، اذ في متناول المدريديين مباراة سهلة نسبياً ضد شاختار دانييتسك الأوكراني الذي اكتسحوه بخماسية نظيفة في الذهاب.

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