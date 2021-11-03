الجيش التركي يعاود استخدام الأسلحة الكيميائية في دهوك

أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني جمال بايك ، الأربعاء، استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيميائية في قصف قرى حدودية في دهوك.

وقال بايك في حديث إن “الجيش التركي عاد مؤخرا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في قرى قريبة من قضاء زاخو بمحافظة دهوك”.

وأضاف أن “هذه الأسلحة محرمة دوليا ويجب على الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل السريع لإيقاف تلك الجرائم”.

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عمر سورجي قد كشف عن وصول قوة إضافية للجيش التركي لقاعدة كاني مآسي في دهوك. انتهى 25 ع

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