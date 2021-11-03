الرياحان تتلاقا بلا أمطار وتحول بالجو.. تفاصيل الطقس في العراق للأيام المقبلة

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس التي تشهدها المدن العراقية.

وقال عطية في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) “تلاقي رياح شمالية غربية مع رياح جنوبية شرقية ، يسبب تصعيد للهواء الرطب للطبقات العليا ، ينتج عنه سحب ركامية تتحرك نحو الجنوب والشرق مع ضعف واضح في فرص الامطار لكن الفرص مهيئة لهطول زخات خفيفة الليلة في ميسان وواسط”.

وأضاف: “كما أن هناك فرص لزخات مطر بفجر او صباح يوم غد في البصرة اضافة لاستمرارها متقطعة في ميسان وبعض مدن شمال شرق البلاد”.

وتابع “وقد تحولت الرياح في معظم المدن الى شمالية غربيه معتدلة مصحوبة بانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة”، موضحا “سيشمل التحول هذا مدن الجنوب ايضا هذه الليلة ونهار الخميس تدريجيا”.