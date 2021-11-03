السيستاني يكذب ادعاءات تدخله بحل خلافات الكتل السياسية

فند مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الروايات المتناقلة منذ أيام بقوة في الاوساط السياسية ووسائل الاعلام بشأن دخول المرجعية الدينية على خط ترطيب الأجواء بين التيار الصدري من جهة وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى.

ونقل الموقع الرسمي للمرجع تصريحا لماوصفه بـ”مصدر مسؤول” في مكتب السيستاني بالنجف، واطلعت عليه (المدى)، جاء فيه: “نؤكد ان المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة، ولا اساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذلك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

وكانت اطراف من اعلاميين وسياسيين مقربين من بعض قوى الاطار التنسيقي قد روجت عبر وسائل اعلام بأن السيستاني وعبر نجله محمد رضا يقود حراكًا لترطيب الاجواء والوصول لاتفاق يجمع الكتلة الصدرية مع قوى الاطار التنسيقي بهدف التوافق لتشكيل الحكومة المقبلة.

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