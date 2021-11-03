الكهرباء تتجه لإنتاج 7 آلاف ميغاواط من {الطاقة المتجددة}

مهند عبد الوهاب

أعلنت وزارة الكهرباء البدء بخطواتها الجدية لتأسيس فريق دعم إعلامي، لدعم الطاقة المتجددة من أنواع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها، وترسيخ مفاهيمها في المجتمع والحفاظ عليه من التلوث وتزايد البصمات الكاربونية، مشيرة إلى أن طموحها يتمثل بالوصول الى 7 آلاف و500 ميغا واط من هذه الطاقة كمرحلة أولى. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء رئيس “الفريق الوطني لدعم الطاقة” أحمد موسى العبادي لـ”الصباح”: إن “تأسيس فريق كهذا ينصب ضمن المهام الوطنية لدعم الطاقة والحد من الآثار الملوثة للبيئة، وبالتالي سيكون معنيا بحيثيات دعم الطاقة”, وبين أن “فريق الإعلام الوطني سيعمل على نشر بوسترات التوعية وعقد ندوات التثقيف والتوعية الاعلامية في ما يخص مضار التلوث البيئي والبصمة الكاربونية، وبالتالي سيسعى الفريق الى تعميم مفاهيم استغلال الطاقة الشمسية وتدوير النفايات والطاقة المتجددة وتقليل أثرها وسلبياتها في البيئة وحياة المواطنين”.

وبين أن “الفريق الإعلامي سيكون بعضوية كل المكاتب الاعلامية للوزارات ودواوين المحافظات، وسيتكفل بنشر كل هذه المفاهيم على القنوات الاعلامية، وسيعقد ندوات متخصصة ويفتح الآفاق مع منظمات المجتمع المدني ومع الجامعات والكليات العلمية للتعاون، وبالتالي ستعمم هذه المفاهيم ويجري ترسيخها في ثقافة المواطن”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط