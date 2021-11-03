المفوضية تعلن موعد اكتمال العد اليدوي للمحطات المطعون فيها

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اكمال عمليات العد والفرز اليدوي في 12 محافظة، فيما لفتت إلى أن النتائج كانت متطابقة، ولا توجد فروقات.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، اكمال عمليات العد والفرز اليدوي في 12 محافظة، فيما لفتت إلى أن النتائج كانت متطابقة، ولا توجد فروقات.

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات ، عماد جميل، في تصريح صحفي، “لغاية الآن ومع جمع نتائج اعادة العد والفرز اليدوي، التي تمت على مراحل خلال الأيام الماضية في مختلف المحطات الانتخابية التي وردت عليها طعون، فإن النسبة المنجزة بلغت ربع عدد إجمالي المحطات الانتخابية في عموم العراق، وكانت النتائج متطابقة بين العدين الإلكتروني واليدوي، ما يمثل رسالة طمأنة للجميع من أنه لا توجد فروقات بين النتائج”.

وتابع المسؤول في المفوضية: “أكملنا للآن العد والفرز اليدوي في 12 محافظة والمتبقي 3 محافظات مع ملاحظة أن المحافظات الثلاث المتبقية من مجموع المحافظات العراقية البالغ عددها 18، وهي السليمانية ودهوك وواسط، لم تسجل فيها طعون”.

وكشف جميل عن تباين نسب وعدد الطعون من محافظة لأخرى، فمثلا: “القادسية سجلت فيها طعون فقط على 4 محطات، وفي الأنبار على 6 محطات، والمثنى على 10 محطات، لكن في المقابل ففي محافظة ذي قار مثلا قدمت طعون على 600 محطة، وصلاح الدين على 335 محطة وبغداد الكرخ على 250 محطة”.

وأشار عضو الفريق الإعلامي للمفوضية لتمديدهم المهلة الزمنية لتلقي الشكاوى والطعون الانتخابية، بالقول: “حرصا منا على تلبية مطالب المعترضين، قررنا تمديد مدة استقبال الأدلة التي تخص بعض الطعون المقدمة سابقا بلا أدلة على مدى 3 أيام إضافية منذ يوم الجمعة الماضي ولغاية الأحد، وبعد انتهاء فترة ملحق الطعون هذه، سترحل الطعون كافة للهيئة القضائية، والتي ستكون قراراتها باتة وملزمة لنا كمفوضية ولمقدمي الطعون على حد سواء”.

مبينا، بأنه “من المفترض أن نفرغ قبل نهاية هذا الأسبوع، من كافة عمليات اعادة العد والفرز اليدوي في مجمل المحطات الانتخابية، التي قدمت حولها طعون”.