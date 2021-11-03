المفوضية: نتائج المحطات المطعون بها كانت {مطابقة}

بغداد : نصار الحاج

قالت مفوضية الانتخابات ان اغلب المحطات التي تم الطعن بنتائجها كانت “مطابقة”، وامهلت المعترضين ثلاثة ايام لتقديم ادلة جديدة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المفوضية فتحت باب الطعون مجدداً لتقديم ادلة جديدة، في غضون ثلاثة أيام، لأن أغلب الذين قدموا الطعون سابقا

بلا أدلة”.

وأضاف أن “نتائج الانتخابات في أغلب المحطات كانت مطابقة، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية لكون وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز

اليدوي”.

وأشار إلى أن “هناك رأياً للقضاء حول الانتخابات والتغيرات واردة في كل وقت”.

وأوضح أن “المصادقة على نتائج الانتخابات تكون بعد الانتهاء وختام كل الطعون المقدمة، بعد أخذ مداها من الهيئة القضائية

للانتخابات}.

وأكد: “لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، الى أن يتم النظر بكل الطعون، وبعدها تحال النتيجة لمجلس المفوضين، ليتم البت فيها، وتصفية أسماء الفائزين وهم 329 مرشحاً، ثم تحال للمحكمة الاتحادية للمصادقة

على النتائج”.

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