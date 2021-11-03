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انتهاء الفرز اليدوي في كركوك.. والنتائج متطابقة

أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، بانتهاء الفرز اليدوي لأصوات المحطات المطعون فيها بمحافظة كركوك، دون تغيير في النتائج.

وقال مسؤول إعلام مكتب المفوضية في كركوك علي عباس، إن “المفوضية في كركوك أنهت العد والفرز اليدوي لـ87 محطة تم تقديم الطعون فيها”.

وأضاف أن نتائج العد والفرز اليدوي متطابقة 100 بالمئة مع النتائج الالكترونية، وبهذا تبقى نتائج كركوك وخاصة الدائرة الثانية التي فاز فيها ارشد الصالحي وكيلان قادر ونجوى حميد وسوسن جدوع كما هي”.

وأشار إلى أن “طعون جديدة لتسع محطات قد تغير النتيجة”.

ويأتي هذا التأكيد وسط صراع بين سوسن عبد الواحد من الجبهة التركمانية التي تغلبت على غريب عسكر مرشح الفتح بفارق صوتين فقط

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