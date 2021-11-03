حزبان يشاركان لأول مرة يحصلان على نحو ثلث كراسي كربلاء.. والفتح الأول على المحافظة بلا مقاعد

بغداد/ تميم الحسن

مفاجآت شهدتها النتائج “غير المصادق عليها” في انتخابات كربلاء، بحصول احزاب مغمورة على اول مقاعدها في البرلمان وخسارة كبيرة لتحالف الفتح.

وبلغ مجموع خسارة القوى السياسية المعروفة 7 مقاعد، ونحو 150 الف صوت، عن ما حققته في انتخابات 2018.

واطاحت النتائج باربعة نواب من اصل 7 خاضوا التنافس، بعضهم فشل مع اشقائهم وابنائهم الذين رشحوا معهم في كربلاء لاول مرة. وتصدر بالمقابل التيار الصدري في عدد المقاعد والاصوات في كربلاء، فيما لم يفز اي مرشح فردي.

وشارك في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي في كربلاء 113 مرشحاً، تنافسوا ضمن 3 دوائر مخصصة للمحافظة، لشغل 11 مقعداً في البرلمان.

وبلغ عدد المصوتين في كربلاء نحو 300 الف ناخب من اصل نحو 750 الف ناخب يحق لهم التصويت.

خسارة رغم الفوز!

وحقق التيار الصدري 4 مقاعد وجمع اكثر من 51 الف صوت بفارق بلغ نحو 23 الف عن نتائجه في انتخابات 2018. التيار حصل على اول مقعدين في كربلاء في الدائرة الاولى (دائرة قضاء كربلاء)، وذهب الاول الى طارق الخيكاني وزير الاعمار السابق وحصل على اكثر من 13 الف صوت.

اما المقعد الثاني فحصلت عليه شيماء العبيدي التي فازت خارج “كوتا” النساء بعدما حصلت على اكثر من 8 آلاف صوت.

وحصل حسين الجاعد وهو مرشح يشترك لاول مرة على المقعد الثالث للتيار الصدري في دائرة الهندية (دائرة رقم 2)، باكثر من 10 آلاف صوت.

وذهب المقعد الرابع الى رائد الفتلاوي الذي يشارك لاول مرة بالانتخابات وحصل على اكثر من 11 الف صوت.

وزاد التيار الصدري مقاعده عن 2018، حيث حصل حينها على 3 مقاعد لكن بعدد اصوات اعلى عن 2021، اذ جمع حينها اكثر من 74 الف صوت.

ولم يرشح نواب الدورة الماضية الفائزون عن كربلاء، وهم نبيل الطرفي وهو عضو لجنة التفاوض الاخيرة التابع للتيار، ورياض محمد، وفاطمة عباس.

هل تزداد مقاعد المالكي؟

في المركز الثاني جاء ائتلاف المالكي “دولة القانون”، وحصل على مقعدين فقط، فيما كانت كربلاء سابقا تعد القاعدة الجماهيرية الاساسية للائتلاف، ومسقط رأس المالكي.

المقعد الاول ذهب الى فراس مسلماوي وحصل على اكثر من 12 الف صوت في الدائرة الاولى، والثاني الى ياسر صخيل باكثر من 15 الف صوت. وصخيل هو صهر المالكي، وكان قد فاز في الانتخابات الماضية عن كربلاء وحصل حينها على اقل من 8 آلاف صوت.

وحافظ دولة القانون على عدد مقاعده التي حصل عليها في 2018، لكن اصواته تراجعت ايضا بفارق 6 الاف صوت.

الائتلاف كان قد حصل في الانتخابات السابقة على نحو 40 الف صوت، مقابل 34 الف في انتخابات 2021.

وابرز الخسارين عن الائتلاف هو آمال الهر محافظ كربلاء السابق، وجمع اقل من 6 الاف صوت في الدائرة الثالثة، وهي دائرة كربلاء المركز. ويرجح بالمقابل ان يرتفع رصيد ائتلاف المالكي الى 3 مقاعد، فيما لو اندمج صاحب معقد في حزب جديد يشارك لاول مرة مع الائتلاف. وتسربت انباء عن ان عباس الشيباني رئيس تحالف الامال الوطني الذي حصل على مقعد في كربلاء وهو المقعد الوحيد في عموم البلاد للتحالف، متربط مع المالكي.

ويتكون التحالف الذي يشارك لاول مرة تحت هذا الاسم، من حركة 15 شعبان، وحركة انتفاضيون.

مصير عراب رفحاء

وكان متوقعا ايضا اندماج رئيس حركة النور التابعة الى محمد الهنداوي، وهو نائب سابق في دولة القانون، مع المالكي في حال فوزه. لكن الهنداوي وهو صاحب مشروع امتيازات مخيم لجوء رفحاء، خسر في الدائرة الثالثة وحصل على اصوات اقل من التي حصلت عليها ابنته التي شاركت في الانتخابات ايضا.

الهنداوي الاب حصل على 343 صوتا فقط، مقابل حصول زهراء هنداوي التي خسرت في الدائرة الثانية على 448 صوتا.

تراجع شعبية التحالفات

وعن الخسارات الكبيرة اختفى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، من خارطة الفائزين في كربلاء بعدما حقق في الانتخابات الماضية المركز الاول في المحافظة.

وجاءت نتائج الفتح بفارق نحو 56 الف صوت عن 2018، حيث حقق حينها 3 مقاعد وجمع 76 الف صوت، مقابل 21 الف في 2021.

وخسر نواب الفتح الثلاثة في الدورة الماضية، وهم حامد الموسوي، حسين اليساري وليلى فليح التي قررت خوض الانتخابات منفردة هذه المرة وجمعت 233 صوتا فقط.

تحالف القوى ايضا التابع لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لم يحصل على اي مقعد في كربلاء، وخسر بفارق 10 الاف صوت عن 2018.

وخسر الحكمة مقعده الوحيد في 2018، وحقق 10 الاف صوت في الانتخابات الاخيرة، مقابل نحو 20 الف صوت في الانتخابات السابقة.

اما تحالف النصر التابع لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي فحصل على مقعد واحد، ذهب الى النائبة عن التحالف منال حميد الموسوي في دائرة الهندية (كوتا النساء) باكثر من 4 الاف صوت.

وفشل بالمقابل شقيق النائبة الموسوي وهو عباس حميد الموسوي في الحصول على مقعد. ورشح الاخير لاول مرة في نفس دائرة شقيقته.

أحزاب مغمورة

اما المقاعد الثلاثة المتبقية، فقد نافس اشراقة كانون، وهو حزب يشارك لاول مرة في الانتخابات، تحالف المالكي.

وحقق “كانون” اكثر من 27 الف صوت في كربلاء، وحصل على مقعدين، ذهب الاول الى نفوذ صاحب باكثر من 8 الاف صوت.

وصاحب هي المرأة الثانية في دائرة قضاء كربلاء التي تحصل على مقعد خارج “كوتا” النساء في حالة تكررت للمرة الثانية بعد فوز امرأتين في احد دوائر محافظة واسط.

والمقعد الثاني للحزب الجديد حصل عليه محمد ال علي، بعدما تصدر نتائج الدائرة الثالثة باكثر من 12 الف صوت.

وهذه المقاعد هي الخامسة للحزب بعد مقعدين في بابل ومقعد في بغداد، فيما لاحقته اتهامات بانتمائه الى العتبة العباسية رغم نفي الاخيرة.

في غضون ذلك فقد حصل المنتج الوطني، وهو حزب يشارك لاول مرة في الانتخابات، على المقعد رقم 11 في كربلاء، وهو المقعد الوحيد للحزب في عموم دوائر العراق.

و”المنتج الوطني” تأسس في نيسان الماضي، بدعم من مجموعة من الصناعيين والاقتصاديين ورجال الاعمال، يرأسه جاسم العزاوي. ويهدف الحزب الى اعادة الحياة الى المصانع المتوقفة ودعم المنتج الوطني على حساب المستورد، بحسب ماظهر في دعاية الحزب قبل الانتخابات.

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