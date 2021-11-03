دعت الحكومة إلى التحرك..وزارة الهجرة: 57 داراً تم حرقها في المقدادية

اكدت وزارة الهجرة والمهجرين أمس الثلاثاء، تعرض 57 دارا للحرق في قرى قضاء المقدادية فضلا عن تهجير 300 عائلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس في تصريح تابعته (المدى)، إن “عدد العوائل التي نزحت من قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى نتيجة الأحداث الأخيرة، تجاوز 300 عائلة”، مؤكدا أن “على الحكومة والأجهزة الأمنية أن تحل المشكلة لكي لا تؤدي إلى نزوح المزيد من العوائل”. واضاف أنه “نتيجة أحداث الأيام الأخيرة، نزح عدد من العوائل من قضاء المقدادية وأطرافها، وستكون لهذا عواقب سيئة ويجب الإسراع في إيجاد حل”. وأكد أنه “بعد أن قرر رئيس الوزراء العراقي صرف مبلغ مليون دينار لكل عائلة نازحة، استفادت حتى اليوم 227 عائلة من هذه المعونة وهناك نحو 75 عائلة تنتظر دورها”. وعن عدد الدور التي أحرقت في تلك الأحداث، قال علي عباس: “الإحصائيات تشير إلى حرق 57 داراً، وهذا سيئ للأسف”. وفي يوم (26 تشرين الأول 2021) هاجم مسلحو داعش قرية الرشاد التي تقطنها عشائر بني تميم في محافظة ديالى، وخلّف الهجوم نحو 30 ضحية بين شهيد وجريح، الامر الذي ولد رد فعل انتقامي هاجم قرى نهر الامام وبعض القرى الاخرى، وتم قتل عدد من سكانها وأحرقوا قسماً من الدور والبساتين فيها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط