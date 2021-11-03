صحيفة عبرية : انتصار حركة انصار الله في مأرب هزيمة للسعودية وحلفائها

اعترف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية ، الاربعاء، ان حركة انصار الله اليمنية تحرز تقدما في مدينة مأرب اليمنية وان اعادة السيطرة على المدينة يعني هزيمة للسعودية وحلفائها في الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” تورط السعودية في اليمن ودعمها للحكومة الملغاة وانسحاب جزئي للامارات من التحالف الذي تقوده يعني أن الرياض قد تخاطر بمشاهدة حلفائها في حكومة هادي يخسرون معركة رئيسية على أعتابها في مأرب في اليمن”.

واضاف ان ” مدينة مأرب تقع على بعد عدة عدة مئات من الكيلومترات من الحدود السعودية وانتصار حركة انصار الله فيها سيكون هزيمة رمزية لتحالف العدوان مع اقتراب الحركة بشكل اكبر على الحدود فيما أعلن الناطق باسم حركة انصار الله تحرير منطقة مساحتها 1100 كيلومتر مربع في المرحلة الثانية من عملية التحرير التي اطلق عليها تسمية “ربيع النصر”.

وبين التقرير انه ” وعلى الرغم من شن طائرات العدوان السعودي 159 غارة جوية على المدينة الا ان الحركة ردت بـ 86 عملية ضد الطائرات المعتدية فيما ردت القوة الصاروخية بـ 47 عملية 31 منها داخل الاراضي التي تحتلها السعودية في اليمن و 19 عملية داخل العمق السعودي “.

واشار التقرير الى أن ” حركة انصار الله نفذت 141 عملية بطائرات مسيرة تسببت بخسائر سعودية كبيرة فيما يعتقد ان لدى الحركة طائرات مسيرة ذات مدى بعيد يمكن ان تصل الى كيان الاحتلال الصهيوني “. انتهى/ 25 ض

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