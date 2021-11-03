كونتي مدرباً لتوتنهام

لندن: أ ف ب

أعلن نادي توتنهام الإنكليزي امس الثلاثاء، تعيين الإيطالي أنتونيو كونتي مدرباً له، خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل بسبب سوء النتائج في البريميرليغ.

وقال توتنهام في بيان: “يسرّنا الإعلان عن تعيين أنتونيو كونتي مدرباً لنا بعقد حتى صيف العام 2023 مع خيار التمديد”.

وأضاف البيان “فاز أنتونيو بألقاب عدة في الدوري الإيطالي، بما في ذلك ثلاثية سكوديتو مع يوفنتوس، وفي الدوري الإنكليزي الممتاز (مع تشلسي)، وقاد المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2016”.

وقال كونتي بعد تعيينه :”أنا سعيد للغاية بالعودة إلى التدريب، والقيام بذلك في نادٍ يطمح الى أن يصبح بطلاً مرة أخرى”.

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