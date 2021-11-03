كيف سيستفيد العراق من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية؟

مع ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية لتصل لحاجز الـ85 دولاراً للبرميل، ومع توقعات بتجاوزها الـ100 دولار للبرميل العام المقبل، خاصة مع تحفظ منظمة أوبك+ على زيادة الإنتاج، بالرغم من ارتفاع الطلب العالمي، إلا أن هذا الارتفاع لم يشكل لدى العراقيين آمالاً كبيرة، نتيجة لتراكم الديون المترتبة على العراق، والفساد وسوء الإدارة والتخطيط، وغموض السياسة النفطية العراقية، فيما يتعلق بجولات التراخيص واحتكار الشركات العالمية لها لعقود قادمة.

ديون متراكمة

ويتراوح سعر برميل النفط الذي من المفترض ان يتم تحديده لاحتساب العائدات في موازنة العام المقبل 2022، بين 50 إلى 60 دولارا للبرميل، وفق ما تحدث به المستشار المالي والاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، الذي أكد في حديثه لـ(المدى) أن “مجلس الوزراء أخذ بنظر الاعتبار أن النفط يشكل نسبة 90% من إجمالي إيرادات الموازنة، وبقية الايرادات تترك للإيرادات غير النفطية”.

وأضاف صالح أن “الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ قد بنيت على سعر برميل نفط لأغراض التصدير والذي قدر بنحو ٤٥ دولارا للبرميل، ومثل هذا التقدير مع الإيرادات غير النفطية تسبب بعجز قدره ٢٩ تريليون دينار من أصل نفقات كلية مقدارها ١٢٩ تريليون دينار”.

وعن حجم الديون المترتبة بذمة العراق أكد صالح أنها تقسم إلى “المديونية الخارجية العراقية لما قبل عام ١٩٩١، وهي في تناقص مستمر ولم يبق من الديون السيادية الفعلية بموجب اتفاق نادي باريس سوى اقل من ٦ مليارات دولار وهي في طريق التسديد بطريقة دفع القسط مع الفائدة، وذلك حتى تاريخ الاستحقاق في نهاية عام ٢٠٢٨، وترافقها ديون تجارية تمت جدولتها ايضا بعد ان تم خصمها بنسبة ٨٠% عام ٢٠٠٦”، مشيراً إلى أن “المبلغ المتبقي منها يبلغ ٢،٧ مليار دولار”.

وأضاف أيضاً أن “هناك ديونا خارجية أخرى لا تتجاوز ١٢-١٣ مليار دولار نشأت أثناء تمويل الحرب على داعش الارهابي بعد العام ٢٠١٥ وفيها آلية تسديد تدريجية وهي في تناقص ايضا، وجميع الديون الخارجية المذكورة لها تخصيصات لإطفائها وضعت في الموازنة العامة السنوية، كما توجد هناك ديون سيادية داخلية تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار وهي مطلوبات او خصوم داخل مؤسسات النظام الرسمي او الحكومي نفسه، وكلها بين المالية العامة والبنك المركزي والمصارف الحكومية، وهناك خطوات لاطفائها دون التأثير على سلامة خطة التنمية الاقتصادية او التأثير على الاستدامة المالية الوطنية”.

الفساد وسوء الإدارة

وتعتمد السياسة النقدية العراقية على ريع ما ينتجه العراق من النفط بنسبة 90% وبقية الموارد المتعلقة بالتجارة والضرائب والجمارك والتي لا تصل إلى ما يحقق الاكتفاء المالي بسبب التراكمات العشوائية في السياسة النقدية العراقية طوال السنوات الماضية.

ويرى الخبير الاقتصادي حازم هادي أن “أسعار النفط لا تقف عند حد معين طالما تعتمد على العرض والطلب، وأن واردات العراق من النفط مع ارتفاع أسعاره في السوق العالمية يجب ان تعالج الكثير من المشاكل التي تعترض الاقتصاد العراقي منها البطالة والفقر والحد من مستويات الديون”.

وأكد هادي لـ(المدى) أن “السياسة المالية النقدية العراقية لا ترتقي إلى ما يصبو إليه العراق بسبب التخبطات المبنية على ردة الفعل تجاه كل أزمة تواجه الاقتصاد العراقي”، معتبرا ان “السياسة المالية يجب أن تعتمد على ستراتيجيات بعيدة المدى للخروج من هذه الأزمات وتهيئة الاقتصاد العراقي للأجيال القادمة”.

ويرى باحثون أن تزايد الفساد وسوء الإدارة وغياب التخطيط يعد من أهم الأسباب التي تجعل الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط أمراً مشكوكا به، خصوصا مع وجود مكاتب اقتصادية فاعلة في مختلف مؤسسات الدولة التي تمول احزابها عبر اموال الدولة، بالإضافة إلى المحاصصة الحزبية التي تشهدها هذه المؤسسات.

وبحسب الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي أحمد عيد، فأن “الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من خلال إجراءات قانونية رادعة في مقدمتها محاسَبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من خزينة الدولة بشكل واقعي ملموس”.

وأشار عيد لـ(المدى) إلى أن “الأموال المنهوبة وقضايا الفساد المستشري لا يمكن الحد منها أو تجاوزها في ظلّ وجود الطبقة السياسية الحالية التي تمكنت من التوغل في جميع المؤسسات، وجعلت منها مصادر للتمويل المالي والاقتصادي”.

الاستفادة من ارتفاع الأسعار

الا ان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، يرى أن “فائدة المواطن من ارتفاع اسعار النفط تنعكس على ارتفاع عائدات الموازنة، وتلك العائدات مرتبطة بقدرة الدولة على تحويلها الى استثمارات حقيقية تزيد من التراكم الرأسمالي المادي للبلاد، وتقوي التنمية البشرية في التعليم والصحة وتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي وتعظم إجمالي الدخل الوطني للبلاد، وهو أمر لابد من ان يعزز الازدهار الاقتصادي ويقضي على آفة البطالة عند توافر فرصة عمل لكل مواطن”.

أما الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي حمزة الحردان أكد في حديث لـ(المدى) أن “الإدارة المالية والاقتصادية للبلد تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد العراقي، لأن السياسة النقدية العراقية تعتمد على حجم الإنفاق غير المسؤول وتعتمد على الموازنات التشغيلية فقط ولم تأخذ بعين الاعتبار إيجاد صناديق تنموية واستثمارية يمكن من خلالها استثمار نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من إيرادات النفط”.

وأضاف الحردان أن “استثمار ارتفاع اسعار النفط بالتنمية وتوفير سبل نجاح سوق العمل يمكن الدولة من الحفاظ على توازنها الاقتصادي، فيما عدا ذلك يستمر الأمر على الإنفاق العشوائي، ولا يمكن معالجة المشكلات الاقتصادية في البلد وتحقيق متطلبات المواطن العراقي مالم يكن هناك استثمار حقيقي لهذه العائدات”.

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