مجلس الوزراء: الحكومة تتحمل نسبة {100%} من كلفة الوحدة السكنية

قرر مجلس الوزراء، بجلسته الاعتيادية التي عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، تعديل فقرة ضوابط توزيع المساكن والأكشاك بين الفقراء، بحيث تتحمل الحكومة نسبة (100 %) من كلفة الوحدة السكنية، ومنحها الى المستفيد (الأسر الفقيرة) مجاناً.

وأقر المجلس، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، شطب مبلغ خمسة وثلاثين ملياراً وستمئة واثنين وستين مليون دينار، المترتب بذمة الأسر المستفيدة من توزيع المساكن بين الفقراء.

وأشاد رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة، بمجلس القضاء الأعلى والقضاة، في قضية الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد أحمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي، مبيناً أنه تعهد أمام الشعب العراقي، منذ تشكيل الحكومة، بملاحقة قتلة الناشطين والصحفيين والمواطنين الأبرياء، والتأكيد على عدم إفلاتهم من العقاب.

وقال الكاظمي: إنه تمت ملاحقة المجاميع المتورطة بالقتل، ونجحنا في إلقاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد، مشدداً على الاستمرار بكل قوة لملاحقة جميع القتلة وكل من تورط بالدم العراقي.

وأكد دعم استقلالية القضاء العراقي، وأن الهدف ليس الانتقام بل تحقيق العدالة، وضمان أمن المواطنين، مشيراً إلى الوعود التي أطلقتها الحكومة والتزمت بتنفيذها، ولاسيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وملاحقة القتلة والمجرمين والإصلاحات الاقتصادية وغيرها.

وفي سياق الجلسة، جرى استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتأمين اللقاح لعموم المواطنين.

واستضاف مجلس الوزراء محافظ البصرة، لمناقشة سير تنفيذ مشروع ماء البصرة الأنبوبي، وتعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (187 لسنة2021)، الخاصة بقناة البدعة التابعة للمشروع.

يشار إلى أن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، حدد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، ثلاثة أسابيع لإعلان أسماء المستحقين ضمن مشروع “داري” السكني، موضحاً أن “التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة والمثنى” .

وأضاف أن “مجلس الوزراء صوت على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لمواجهة شحّ المياه”، مبينا أنه “تم تخصيص ثلاثة مليارات دينار لمديرية المرور، وهناك دعم للمشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط