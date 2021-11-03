موقع بريطاني: تنافس بين كتل شيعية يسلط الضوء على إعادة رسم خارطة النفوذ بينهم

ترجمة/ حامد أحمد

أظهرت نتائج انتخابات 10 تشرين الاول البرلمانية المبكرة في العراق إعادة رسم خارطة نفوذ قوى شيعية في البلد على نحو حاد، مما زاد ذلك من حدة تنافس بين قوى فائزة تصدرت المشهد السياسي بحصدها 74 مقعدا المتمثلة بتحالف سائرون التابع للتيار الصدري وقوى أخرى يمثلها تحالف دولة القانون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي حصل على 35 مقعدا، وكذلك تحالف الفتح بقيادة هادي العامري الذي تراجع أداؤه في انتخابات هذا العام بحصده 20 مقعدا فقط.

فصائل من قوات الحشد، منضوية تحت ائتلاف الفتح، وتعبيرا عن رفضها لنتائج الانتخابات خرجت باعتصامات قرب المنطقة الخضراء، مطالبة بإعادة فرز الصناديق يدويا. المفوضية العليا للانتخابات تلقت عندها مئات الشكاوى والطعون.

ولكن مسؤولين وسياسيين عراقيين قالوا لموقع، مدل ايست آي، الاخباري إن عمليات العد والفرز اليدوي ستشمل محطات اقتراع محدودة مشمولة بالطعون ولكن من غير المتوقع ان تؤدي الى أي تغيير ملحوظ.

سائرون الان هي الكتلة الأكبر في البرلمان وتنفرد بالحق لتسمية رئيس الوزراء القادم وتشكيل حكومة. ويشير التقرير الى ان رجل الدين مقتدى الصدر بدا فرحا، وانه تجاهل الشكاوى التي رفعتها كتل خاسرة على امل منها ان تدخل التنافس في تشكيل الحكومة، مما اثار ذلك مخاوف لديها من انه يسعى للهيمنة الكاملة وتهميشهم.

من جانب آخر كشف مسؤولون وقادة فصائل مسلحة وسياسيون ومراقبون لموقع، مدل ايست آي الاخباري، بان رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي قد استغل هذه المخاوف لمصلحته لإمداده بمصدر قوة.

قيادي سياسي شيعي بارز قال “الكل يعرف ان إعادة عد وفرز الأصوات يدويا عملية غير ذات منفعة وان النتائج ستبقى كما هي لا تغيير فيها”، مشيرا الى ان كتل فصائل الحشد في موقف لا مفر منه، حيث كانوا سابقا لهم نفوذ داخل الحكومة وخارجها، اما الان فقد خسروا ذلك.

وأضاف القيادي بقوله “جميعهم، بضمنهم المالكي، يتخوفون من ان التيار الصدري سيهيمن عليهم وعلى الدولة، ولهذا فانهم يبحثون عن وسيلة لاسترجاع الأوضاع لسابق عهدها بطريقة او بأخرى”. مشيرا الى ان هذه الكتل الخاسرة تلتف الان حول المالكي على امل ان يقوم مقام القوة الندية للتيار الصدري، مؤكدا بان المشهد معقد جدا ولن تكون الأمور بتلك البساطة.

واردف قائلا “الاختلافات الكبيرة جدا بين الأحزاب التي برزت عبر الانتخابات الأخيرة تجعل من الصعب جدا القبول بالحلول التقليدية التي كانت سائدة عبر السنوات الماضية”.

منذ العام 2006 والعراق يُحكم بنظام التشارك بالسلطة الذي يتم بموجبه تقسيم المناصب بين الكتل الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. رغم ان الانتخابات الأربعة الماضية قد افرزت فائزا متميزا، فان جميع الأحزاب المختلفة كانت تجتمع فيما بينها في تشكيلة الحكومات السابقة.

قيادي بارز من التيار الصدري وصف تلك الحالة بقوله “انه نظام انتج حكومات توافقية يستفيد منها كل طرف، ولكن لا احد يتحمل مسؤولية فشل الإدارة الحكومية، الصدر يريد وضع نهاية لهذا الامر حتى لو كلفه ذلك حياته”.

أوضح الصدر ذلك عبر موقف رسمي له يوم الأحد بقوله “اعتقد ان اول شيء ان نقدمه لمستقبل البلد هو تشكيل حكومة اغلبية وطنية، ويكون في البرلمان جهتان جهة تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بكافة مستوياتها السياسية والحكومية والخدمية والدبلوماسية وغيرها، وجهة معارضة”.

وأضاف القيادي الصدري قائلا “مشروعنا يدور حول تشكيل حكومة نتبناها بشكل كامل ونتحمل كل المسؤولية في حال النجاح او الفشل. نحن الذين سنختار رئيس الوزراء وتشكيل هذه الحكومة وسنشرف على عملها. هذه المرة لن يسمح الصدر في أي حال من الأحوال بالعودة للّعب في المنطقة الخضراء. الحكومة ستكون حكومتنا وسيتابع الصدر بنفسه جميع تفاصيل ذلك على نحو يومي”.

وقال ان الصدريين سوف لن يلوموا آخرين على أي فشل للحكومة القادمة او رئيس الوزراء، مشيرا الى ان “أي طرف يريد ان ينضم الينا وفق هذه القاعدة فهو مرحب به”.

المطالبة بالسيطرة الكاملة على الحكومة الجديدة اعتبر من قبل خصوم آخرين من الأحزاب الشيعية على انه خرق صارخ للعرف السياسي الذي حافظ على هيمنة اطراف سياسية وعسكرية متعددة منذ العام 2003.

من جانب آخر قال سياسي شيعي ان المالكي يستخدم خبرته وعلاقاته لجلب منافسي التيار الصدري يلتفون حوله في محاولة “لمحو فشله واستعادة عرشه المفقود وذلك عبر تشكيل تحالف مكافئ للتيار الصدري او أكبر منه”.

ورغم ان البعض اتهموا منافسي التيار الصدري بمحاولتهم إلغاء الانتخابات وخلق ازمة امنية، فان احد مستشاري المالكي قال لموقع مدل ايست آي، إن رئيس الوزراء السابق يحاول بدلا من ذلك “تصحيح الوضع الحالي سياسيا”.

وأضاف المستشار قائلا “انه لا يسعى لرئاسة الوزراء. انما يسعى للحفاظ على مسار الفصائل المسلحة التي تعرضت لصدمة من خلال خسارتها كثيرا من المقاعد ولا تفكر بالانسحاب. الحل السياسي للوضع هو الحل المناسب، وذلك عبر اتفاقية سياسية تحافظ على نفوذ كل طرف وتوفر لهم الحماية المطلوبة، والتي بموجبها يمكن وضع نهاية للمشكلة مع إرضاء جميع الأطراف”.

• عن مدل ايست آي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط