نائبة سابقة: الاستثمار الصيني سينتشل المحافظات العراقية من الفقر

دعت عضو مجلس النواب المنحل ندى شاكر جودت , الأربعاء , الحكومة المقبلة الى الإسراع بتنفيذ استثمار الشركات الصينية في المحافظات الفقيرة , مبينة ان الحجم الاستثماري للصين سيخرج تلك المحافظات من فقرها.

وقالت جودت في تصريح ان ” الحكومة المقبلة يجب ان تدفع بقوة للمباشرة بتنفيذ الاتفاقيات مع الصين والإسراع بتفعيل المشاريع الاستثمارية مع الشركات الصينية وبالأخص استثمارتها في المحافظات الفقيرة ” .

وأضافت ان ” قيمة الاستثمار الصيني في محافظة المثنى على سبيل المثال سيبلغ 20 مليار دولار لانشاء مشاريع استراتيجية مهمة في المجال الصناعي والطاقة وعلية دفع الشركات بأسرع وقت لتنفيذ المرحلة الأولى والتي تقدر بـ 5 مليارات دورلار تتركز في صناعات تحويلة” .

وأشارت جودت الى ان “إقامة تلك المشاريع في المحافظات الفقيرة سينهي حالة الفقر إضافة الى توفير الاف فرص العمل وبذلك سيتم تقليل حجم نسبة البطالة في البلاد ” . انتهى / 25م

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