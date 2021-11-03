واه يا مارك زوكربيرغاه .. أدركني !

بقلم مهدي قاسم

يأتيني منذ أسبوع زخم هائل جدا من طلبات الصداقة ما يقارب مائتين وثلاثمائة طلبا في يوم واحد ، و الحبل على الجرار و الكرار ،كما يُقال ، وفي أغلب لحالات لا أعطي الموافقة إلا في حالة وجود صديقات و أصدقاء مشتركين بيني وبين صاحب الطلب ، ولكن مع ذلك يصادف ممن أوافق على طلباتهم شبابا شاذين ونساء محتالات من نوع ” مجندة أمريكية برتبة رقيب ” في الجيش الأمريكي لحفظ السلام في العراق وسوريا أو ليبيا ؟!! أو أم محمد أو شهلاء أم الأبطال أو فتحية أم العيال الخمسة ، وهّن بحاجة إلى دعم مادي فوري على الوستاب !، ،فضلا عن تقمص شخصية “عائشة ” أبنة معمر القذافي مرارا و التي ــ حسب الزعم تعيش في القبرص !، ولها ملايين دولارات في أحد البنوك وهي بحاجة إلى رجل تثق به ، وتعتقد إنه أنا هذا الشخص المناسب بالضبط وتماما لأكون أهلا لثقتها المطلقة !! ولكي نبدأ عملية سحب الملايين ، فإن المسألة تحتاج إلى بضعة ألاف دولارات يجب و في كل الأحوال أن أبعثها لها على رقم حسابها الذي كذا وكذا في أحد بنوك دبي ، فضلا عن أسئلة أرامل و بنات مراهقات يسألن ـ( بدلا الترحيب أو تقديم الشكر لقبول طلب الصداقة ) كم سنة عمرك ومن أي بلد أنت ؟ ، أو إرسال طلب مستعجل و فوري بإبداء الإعجاب بصفحته أو صفحتها الميمونة ..

والأسوأ من كل ذلك إن بعضهم يتصل فورا عبر المسنجر في لحظة الموافقة على طلب الصداقة ، حتى ولوكان الوقت منتصف الليل أو فجرا مبكرا !,. فيكون ردي التلقائي حظرا فوريا بدافع الانزعاج والاستياء ..

غير إن بيت القصيد ليس هنا ، إنما السؤال المحير ما هو السبب هذا السيل الجارف والمفاجئ من طلبات الصداقة الهائلة والتي تزداد يوما بعد يوم ؟..

بالطبع أن نصف هذه الطلبات الهائلة لا أوافق عليها بسبب عدم وجود صورة حقيقية و معلومات شخصية مقنعة أو صادقة ..

أكتب كل هذا لكي يعرف صاحب طلب الصداقة أن موافقتي على طلب الصداقة لا تخوله قطعا أو تعطيه أي حق في الاتصال بيّ عبر المسنجر الذي ــ بالمناسبة ــ يسمونه ب” الخاص ” لكي لا يتصل كل من هب ودب ، إنما فقط وتحديدا الأقرباء و الأصدقاء القدماء أو الأصدقاء الجدد الذين أعرفهم جيدا ..

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