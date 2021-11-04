أسبوع على مجزرة نهر الإمام: إخلاء القرية بالكامل وتمثيل بالجثث خلال ساعات ولا يوجد متهمون!

بغداد/ تميم الحسن

اسبوع مر على حادثة “نهر الامام” في شمال المقدادية ولا يوجد متهمون حتى الان بالهجوم الذي تسبب بمقتل واصابة نحو 30 مدنيا واخلاء القرية بالكامل.

وتمنع تدخلات “سياسية” و”عشائرية” من توجيه الاتهامات الى اي احد، حتى الذين تم امساكه بـ”الجرم المشهود”!

وتحاول اطراف في ديالى قريبة من “الحشد” تخفيف حجم الاضرار وعدد الضحايا في القرية، كما تدعم رواية مسؤولية “داعش”، وهي خلاف ما يقوله شهود العيان.

وشوهدت القوات الامنية لاول مرة بعد اعلان القضاء على “داعش” نهاية 2017، وهي تقوم بحماية النازحين من قرية نهر الامام باتجاه مخيمات الايواء.

واجرت الحكومة عدة تغييرات في المناصب الامنية في ديالى، لكن الملف الامني في المحافظة هو بيد الفصائل المسلحة منذ نحو 6 سنوات.

جريمة بلا متهمين!

مصدر سياسي في المقدادية قال لـ(المدى) ان “احد المهاجمين الذي تم امساكه بعمليات قتل مدنيين في نهر الامام كان منتسبا في احد الاجهزة الامنية”.

وبحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان “ضابطا في احد الاجهزة الامنية اعتقل المهاجم، لكن عشيرته تدخلت وتم الافراج عنه”.

وهاجم مسلحون مجهولون الاسبوع الماضي قرية في شمال المقدادية ردا على هجوم سابق استهدف قرية الرشاد التي تبعد بضعة كليومترات عن الاولى.

وعلى الرغم من ارسال بغداد تعزيزات عسكرية ووفود رسمية الى المدينة، الا ان الحكومة لم تعلن حتى الان هوية المهاجمين. المصدر يؤكد ان “المهاجمين استطاعوا احراق عشرات الدور والبساتين وقتل 11 مدنيا وجرح 13 آخرين في عدة ساعات فقط”.

ويفترض المصدر ان الامر كان معدا له سابقا. ويقدر عدد الدور التي تم احراقها في قرية الامام بنحو 60 منزلا.

ويشير المصدر الى ان “عمليات تمثيل بالجثث قد جرت ضد سكان القرية امام انظار القوات الامنية التي عجزت عن السيطرة على الاوضاع”.

واوضح المصدر ان ” من بين الضحايا رجل كبير عمره 80 عاما وفقد ساقه بسبب مرض، اطلقت على رأسه 30 رصاصة، اضافة الى مقتل اطفال في الحادث”. وظهرت القوات الامنية عاجزة امام مايحدث حيث قامت بنفسها بايداع سكان القرية الى مراكز النازحين، حيث فاق عدد الاسر النازحة الـ300 عائلة.

ملامح المهاجمين

شهود عيان في قرية الامام تحدثوا لـ(المدى)، واكدوا ان “بعض المهاجمين كانوا يرتدون ملابس عربية والغترة والعقال”.

وهذا يدعم فرضية ان المهاجمين هم من ابناء قرية الرشاد التي تعرضت الى هجوم هو الاعنف منذ التحرير، حيث قتل واصيب نحو 30 مدنيا.

ويشير شهود العيان الى ان “بساتين تم اشعال النيران فيها كما احرقت سيارات كانت تحمل محاصيل التمر والرمان”.

واجرت الحكومة بالمقابل سلسلة من التغييرات في المناصب الامنية، مثل تغيير قائد الشرطة، آمر فوج الطوارئ، وقائد الفرقة الاولى في الجيش.

لكن بحسب المصادر الامنية في ديالى ان “الفصائل المسلحة هي المسيطرة على الملف الامني” منذ عمليات التحرير في 2015.

ويوجد نحو 50 الف مسلح في ديالى، لكن تم اخلاء عدد كبير منهم في الشهر الماضي، للمشاركة في الانتخابات لعدم شمول الحشد بالاقتراع الخاص.

وبقي بعد ذلك عدد من الحشد في بغداد ضمن مخيمات الاحتجاج امام المنطقة الخضراء ضد نتائج الانتخابات.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري صاحب اعلى الاصوات في الانتخابات قد اشار ضمنيا حينها، الى ان ماجرى في قرية الرشاد كان بسبب “انشغال” الحشد بالتظاهرات على نتائج التصويت.

هل “داعش” المسؤول؟

لكن الاطراف المقربة من الحشد، مثل محافظ ديالى مثنى التميمي وهو قيادي في منظمة بدر ومن نفس العشيرة التي تعرضت الى هجوم في الرشاد، يتهم “داعش”، ويقلل من حجم الاضرار التي جرت بالعمليات الانتقامية اللاحقة على الحادث. واشار التميمي في تصريحات الى ان “عمليات فوضوية حدثت في قضاء المقدادية بسبب عدد الشهداء الذين سقطوا، وايضا نفس التنظيم عمل على اثارة الفوضى في عملية انتقامية في قرية نهر الامام”.

التميمي قال إن “عدد شهداء قرية الرشاد بلغ 14 شهيداً، أما عدد الشهداء في قرية نهر الامام فلا توجد معلومة دقيقة، لكن يقال انهم 6 او 7 شهداء”!

محافظ ديالى، ذكر أنه “لحد هذه اللحظة تحقق الاجهزة الامنية بما جرى في قرية نهر الامام”، مشيرا الى “حرق بساتين وجامع ودور، ولكن ليس وفق ما تم تصويره من قبل الاعلام، فما تم حرقه هو بساتين مدغلة لا تتجاوز 5 او 10 دوانم”، منوها الى عدم القبض على أحد منهم لحد الان. وبعد الهجوم على الرشاد، نشرت بعض المواقع الالكترونية بيانا زعمت فيه مسؤولية “داعش” عن الهجوم. وبحسب مصادر (المدى) ان زعيم التنظيم في المنطقة قد قتل قبل اكثر من 5 اشهر، وهو اسامة علي الناحر.

“سيناريو” الجرف

وكان رئيس اركان الجيش عبدالامير يارالله زار المقدادية اكثر من مرة عقب الحادث، لكنه لم يكشف حتى الان عن هوية المهاجمين.

مقتدى الصدر لوحده هو من يشير من بعيد الى اتهام بعض الجهات، حيث قال في تدوينة اخيرة على “تويتر” ان ان ديالى “اسيرة التهريب والمليشيات والتبعية والارهاب”. بالمقابل بدأت الجهات المقربة من الفصائل بطرح سيناريو “جرف الصخر” في بعض مناطق ديالى. والجرف كان قد ابعد سكانها ابان ظهور “داعش” في 2014 وهم اكثر من 100 الف شخص، ولم يعودوا حتى الان.

واشار المتحدث باسم كتائب حزب الله، المسيطرة على الجرف، أبو علي العسكري، الى ان اختراق قيادة العمليات المشتركة، من قبل ما اسماه “عصابات الكاظمي وأرباب الدواعش والبعثيين” وراء مجزرة المقدادية.

وكتب في تغريدة على “تويتر” إن “إرادة دول الشر بعثت برسالتها الجبانة إلى شعبنا الأبي عبر أداتها الإجرامية، بأن ليس أمامكم غير الرضوخ، وهو ما يستدعي أن يأخذ الحشد دوره في طرد الأشرار وإخماد الفتنة بعيدا عن قيادة العمليات المشتركة التي تم اختراقها من قبل عصابات الكاظمي وأرباب الدواعش والبعثيين”.

وأضاف: “في الوقت الذي نستذكر فيه بطولات أبناء المقاومة الإسلامية والحشد والقوات الأمنية التي تحررت بها مدينة جرف النصر من عصابات داعش، نشدد على ضرورة استنساخ هذه التجربة في مناطق التوتر الأمني”.

كما تماهت قبيلة بني تميم التي تعرض ابناؤها الى القتل في قرية الرشاد في المقدادية، مع طرح العسكري.

ودعت القبيلة الى تشكيل لجنة تحقيقية وتجريف البساتين ومحاسبة القادة الأمنيين ضمن قاطع المسؤولية.

وذكرت القبيلة في بيان أنه “في حال عدم الاستجابة إلى مطالبنا سنلجأ الى اعتصام مفتوح، مؤكدة ان الوفود الحكومية التي زارت المقدادية لم تف بوعودها بشأن مطالب ذوي المغدورين”. وأضافت، “نتخوف من انفلات الأمن في المقدادية والعودة إلى الطائفية التي أنهكت البلاد، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة رئيس الوزراء أو وزير الداخلية حصراً”.

وتابعت القبيلة، أنه يجب “تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتجريف البساتين المحيطة بالقرى والتي تأوي الإرهاب، ومحاسبة القادة الأمنيين ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن تعيين أبناء المنطقة من ذوي الشهداء والجرحى ضمن التشكيلات الأمنية”.

تغيير سكاني

الى ذلك كشفت مرشحة فائزة في الانتخابات الاخيرة في ديالى، عن اوضاع قرية الامام وعن مخطط لتغيير “ديموغرافي”. اسماء كمبش الفائزة عن تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، قالت لـ(المدى) ان “قرية الامام فارغة تماما من كل سكانها”، مشيرة الى ان التحقيقات في الحادث “غير واضحة”.

واكدت المرشحة الفائزة ان “قرية شوك الريم القريبة من نهر الامام تعرضت الى قصف بالهاون وتهيأ السكان للنزوح لكن القوات منعتهم بعد ان وعدتهم بتوفير الحماية”.

وبدأت الحكومة في الايام الماضية بتوزيع المساعدات الغذائية، ومنحة مليون دينار لكل عائلة نازحة، فيما لم تتحدث عن حلول للوضع هناك.

وتشير كمبش الى ان تحالفها “رفض فكرة طرحت لتتغير السكان في المقدادية، عن طريق وضع عشائر شيعية في نهر الامام والقرى الاخرى القريبة من تميم بدل السنية”.

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