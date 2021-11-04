إيران: استئناف المفاوضات النووية في 29 نوفمبر

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في فيينا.

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري في فيينا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني عبر تويتر، إنه تحدث مع المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، إنريكي مورا، و«اتفقنا على استئناف المفاوضات التي تهدف إلى رفع العقوبات غير القانونية واللاإنسانية في 29 نوفمبر في فيينا».

وبدأت في أبريل/نيسان الماضي مفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، ولكن مفاوضات فيينا توقفت مؤقتا بعد تولي إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في أغسطس/آب الماضي.

وكان باقري كني، قال يوم أمس، إن «مفاوضات 4+1 في فيينا بخصوص الاتفاق النووي تركز على إلغاء العقوبات الأمريكية غير الشرعية على إيران».

بينما لوح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لواشنطن إذا قررت طهران عدم العودة إلى التفاوض بشأن برنامجها النووي في فيينا.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداده للعودة إلى الاتفاق بشرط «احترام إيران شروطه»، ومنها الامتثال التام لبنوده التي تُتهم طهران بخرقها مرارا عبر توسيع أنشطتها النووية، منذ انسحاب واشنطن منه.