البيشمركة تصد تعرضاً لداعش في محور پردي

صدت قوات البيشمركة، مساء اليوم الأربعاء، تعرضاً لإرهابيي داعش في محور پردي (ألتون كوبري) بمحافظة كركوك.

صدت قوات البيشمركة، مساء اليوم الأربعاء، تعرضاً لإرهابيي داعش في محور پردي (ألتون كوبري) بمحافظة كركوك.

وقالت مصادر أمنية، إن مسلحي داعش استهدفوا إحدى نقاط اللواء العاشر من البيشمركة في پردي بالأسلحة القناصة، فيما ردت قوات البيشمركة على الهجوم.

ولفتت المصادر إلى أن قوات البيشمركة أجبرت الدواعش على الفرار، دون أن تسجل أية خسائر في صفوف القوات الكوردية.

إلى ذلك قالت وزارة البيشمركة في بيان، إن الهجوم وقع حوالي الساعة 10:30 مساء اليوم، حيث استهدف الإرهابيون إحدى نقاط الفوج الثاني من اللواء العاشر في قوات البيشمركة.

وأكد البيان أن البيشمركة صدوا الهجوم ولاحقوا المهاجمين الذين لاذوا بالفرار، مشيراً إلى تكرار هجمات داعش على قوات البيشمركة، مستغلاً الفراغ الأمني بين القوات الكوردية والجيش العراقي.

وهذا التعرض هو الثالث خلال العام الحالي على مواقع البيشمركة في محور پردي.