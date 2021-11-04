{الفلافل} و {الماء} خاليان من الملوثات

ذي قار: نجلاء الخالدي

على الرغم من ارتفاع حالات التسمّم الغذائي في ميسان إلى 568، أكدت صحة المحافظة أنَّ نتائج الفحوصات المأخوذة من مطعم الفلافل، وكذلك مياه الاسالة خالية من المسببات المرضية (الجرثومية والكيمياوية).

يأتي ذلك في وقت نفت فيه صحة ذي قار تسجيلها أي حالات تسمم بين

الاطفال.

واوضحت دائرة صحة ميسان، في بيان، أنَّ “فحوصات مياه الاسالة بعموم المحافظة سليمة وتخلو من المسببات المرضية بما فيها الكوليرا وهي صالحة للاستخدام البشري، بينما اظهرت الفحوصات المختبرية التي اجريت على النماذج الغذائية التي اخذت مساء يوم 31 /10 (بعد يوم من تناول المصابين للطعام) خلوها ايضا من المسببات المرضية (الجرثومية والكيمياوية)”.

واضافت أنها “قامت بجملة من الإجراءات في بداية الحادثة منها توجيه فرق الرقابة الصحية برفقة الأمن الوطني إلى المطعم المذكور وأخذ عينات من الاطعمة والاشربة لغرض فحصها مختبريا وتم فورا غلق المطعم احترازيا، وكذلك قامت الفرق بفحص مياه الاسالة بجميع اسالات المياه في المحافظة وكذلك مياه الشرب المعبأة ومحطاتRO”.

واشارت الدائرة إلى “اخذ عينات من المرضى الراقدين لأغراض الزرع المختبري لنماذج الدم والبراز وبانتظار النتائج النهائية”.

ولفتت الدائرة إلى أنَّ “عدد حالات التسمم الغذائي التي راجعت مؤسساتنا الصحية منذ مساء يوم 31 /10 ارتفع حتى اليوم إلى 568 حالة جميعهم افادوا بانهم تناولوا الطعام في مطعم الفلافل نفسه قبل يوم من ظهور الأعراض”.

واشارت إلى “تهيئة المستشفيات لاستقبال الحالات من خلال فتح ردهات خاصة جديدة وفريق طبي متخصص وأدوية ومحاليل طبية ومستلزمات مختبرية كافية”.

وكان مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق، اكد أنَّ “نتائج المختبرات قد اكتملت إلا أنها تحولت إلى الجهات القضائية، لأن العملية جنائية وهناك عدد من الموقوفين”.

من جهته، قال مدير عام صحة ذي قار سعدي الماجد لـ”الصباح”: إنَّ “ما تم تداوله من اخبار بشأن تسمم نحو 50 طفلا في المحافظة عار عن الصحة”.

واكد الماجد أنَّ “المستشفيات ومراكز الصحة في المحافظة لم تسجل أي حالة تسمم غذائي لأطفال أو كبار في السن”، داعيا “وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة والمصداقية عند نقل الاخبار وعدم تعمد إثارة الخوف والهلع بين الناس”.

وكانت وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت وجود حالات تسمم جماعي بين اطفال تناولوا منتجات غذائية من إحدى أسواق محافظة ذي قار.

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