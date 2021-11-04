انتهاء مشوار كاراتسيف وموراي في دورة باريس

باريس: أ ف ب

انتهى مشوار الروسي أسلان كاراتسيف، صاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020، عند الدور الأول لدورة باريس لكرة المضرب، آخر دورات الألف نقطة للماسترز هذا الموسم، وذلك بخسارته أمام الأميركي سيباستيان كوردا 2-6 و7-6 (11-9) و6-7 (5-7). وكان ابن الـ28 عاماً يخوض مشاركته الأولى في هذه الدورة مع طموح الذهاب بعيداً، لكنه عجز أقله عن تكرار سيناريو مشاركته الأخيرة في دورات الماسترز حين وصل في تشرين الأول الى الدور الرابع لدورة إنديان ويلز الأميركية المؤجلة من بداية العام بسبب فيروس كورونا.

ورغم أعوامه الـ28، كان وصوله الى الدور الرابع في إنديان ويلز أفضل نتيجة للروسي في دورات الألف نقطة للماستزر التي شارك فيها للمرة الأولى هذا الموسم وخاض جميع دوراتها الثماني (عوضاً عن تسع بسبب إلغاء دور شنغهاي بسبب كورونا).

وكانت الخسارة أمام كوردا مكلفة للروسي الفائز بلقبين هذا الموسم والذي وصل الى نصف نهائي بطولة أستراليا في أفضل نتيجة له في الغراند سلام، إذ فقد الأمل نهائياً في المنافسة على إحدى البطاقات الثماني المؤهلة لبطولة الماسترز الختامية إذ سيكون من المستحيل على المصنف 13 اللحاق بالإيطالي يانيك سينر، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل الى البطولة (2290 نقطة للروسي مقابل 3015 للإيطالي).

وعلى غرار كاراتسيف، ورغم حصوله على سبع فرص لحسم بطاقته الى الدور الثاني، ودع البريطاني أندي موراي الدورة التي فاز بلقبها عام 2016 حين شارك فيها للمرة الأخيرة قبل أن يغيب بسبب الإصابات المتلاحقة لاسيما في الورك، بخسارة المصنف أول في العالم سابقاً أمام الألماني دومينيك كويبفر 4-6 و7-5 و6-7 (9-11) في لقاء استغرق قرابة

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