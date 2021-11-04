بايرن ويوفنتوس وسالزبورغ تسعى للتأهل المبكر.. وبرشلونة لتعزيز حظوظه

اسطنبول: أ ف ب

تأمل أندية بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وسالزبورغ النمساوي بالتأهّل المبكر إلى الدور الثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عندما تخوض الجولة الرابعة اليوم الثلاثاء، بينما يسعى برشلونة الإسباني إلى تعزيز حظوظه في رحلته إلى كييف.

وحقق كل من بايرن ميونيخ ويوفنتوس العلامة الكاملة حتى الآن في المجموعتين الخامسة والثامنة وكلاهما يلعب على أرضه في سعيه إلى الفوز الرابع تواليا حيث يستضيف الأوّل بنفيكا البرتغالي، والثاني زينيت سان بطرسبورغ الروسي، بينما يتصدر سالزبورغ المجموعة السابعة بسبع نقاط قبل زيارته إلى ألمانيا ومواجهة فولفسبورغ صاحب المركز الأخير بنقطتين.

ويتصدر بايرن ميونيخ قائمة الأندية الأوروبية مع أفضل خطي هجوم ودفاع حيث سجل 12 هدفاً ومن دون أن تهتز شباكه.

سحق بايرن منافسيه ففاز على برشلونة الاسباني 3 -صفر وألحقه بدينامو كييف الأوكراني بخماسية، وبنفيكا برباعية، سجل منها لوروا سانيه ثنائية.

وأكد مهاجم النادي البافاري توماس مولر أنه يتوجب على فريقه الاستفادة من الانتقادات التي طالته بعد الخسارة التاريخية في الكأس المحلية بخماسية نظيفة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ لحجز بطاقته إلى الأدوار الإقصائية.

وردّ بايرن على خسارة الكأس بالفوز على أونيون برلين 5-2 في الدوري السبت، في مباراة سجل خلالها ابن الـ 32 عاماً هدفاً ومرر 3 كرات حاسمة.

في المقابل، سيخوض مهاجم العملاق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي أمام بنفيكا مباراته الـ 100 في المسابقة الاوروبية، على أمل أن يرفع من رصيده التهديفي حيث يحتل المركز الثالث في قائمة الأفضل مع 78 هدفاً، منها 5 هذا الموسم.

ويعود مدرب بايرن يوليان ناغلسمان لتسلم مهامه الفنية بعد غيابه عن المباريات الأخيرة عقب تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به في 21 تشرين الأول.

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