بحضورٍ فني واعلامي تكريم الإعلامية نسرين سروري في تركيا

نسرين سروري العربية والخليجية المكرمة في مهرجان moon life

الامارات : 4/11/2021

خطفت الإعلامية نسرين سروري ، أنظار الحضور في مهرجان moon life المقام بفندق كراون بلازا اسطنبول ، كونها العربية والخليجية الوحيدة التي تم اختيارها للمشاركة بهذا المهرجان ، لتحصد جائزة أفضل مؤثرة اجتماعية دولية وإعلامية لعام ٢٠٢١ على مستوى تركيا ، نظير ما قامت بتقديمه يوميا ، محتوى مكثفا على منصاتها الالكترونية ، ليشكل حضورها علامة فارقة والأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، وارتدت خلال الحفل فستان بتوقيع مصممة الأزياء البحرينية Alya touches، فيما رافقتها بحفل التتويج الإعلامية أسماء الشيخ .

كما شهد المهرجان حضورا مميزا من نجوم من مشاهير تركيا من فنانين وإعلاميين ومن أبرزهم : Gülben Ergen, Şahan Gökbakar, Funda arar Ozan dolgulu , Özçivit, Burak

واشتملت فقرات المهرجان أيضا بتكريم النجوم الأتراك والمشاهير ونخبة من الإعلاميين الأتراك ، ويعتبر مهرجان moon life الحدث السنوي الذي يقام في تركيا ، ويعد واحداً من أهم المهرجانات في العالم .

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