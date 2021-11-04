تركيا تنفي نقلها بطاريات “إس 400” الروسية إلى قاعدة إنجرليك

وجاء النفي التركي على لسان مصادر في الوزارة ، رداً على تداول بعض المواقع الالكترونية أنباء تفيد بنقل بطاريات منظومة صواريخ “إس 400” التي تمتلكها تركيا إلى قاعدة إنجرليك الجوية.

وقالت هذه المصادر أن هذه الادعاءات غير صحيحة مطلقا.

وتسبب قرار تركيا الخاص بشراء منظومة صواريخ “إس 400” روسية الصنع في توتر العلاقات مع الولايات المتحدة ، وتبع ذلك فرض عقوبات على أنقرة ، حيث يقول الأمريكيون إن تلك المنظومة لا تتوافق مع أنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه تركيا وكذلك الولايات المتحدة.

وفي غضون ذلك، وخوفا من فرض المزيد من العقوبات الأمريكية، علقت تركيا خططها لتفعيل نظام صواريخ “إس 400”. وعلى الرغم من أن الهدف الرسمي لتفعيل النظام كان نيسان/أبريل 2020، إلا أن الجيش التركي يبقي على منظومة إس 400 معطلة. وهذا يعني أن أنقرة دفعت مبلغا كبيرا قدره 5ر2 مليار دولار لموسكو مقابل نظام ربما لن تقوم بتفعيله أبدا.

وسخر السفير الروسي لدى أنقرة ، أليكسي يرهوف ، في وقت سابق من يوليو/ تموز الماضي من تردد تركيا في تفعيل المنظومة الروسية عندما قال: “هذه عملية بيع. لقد استلمنا أموالنا ويمكن للأتراك ركوب الصواريخ للذهاب إلى الشاطئ أو لحمل البطاطا معهم. هذا ليس من اهتماماتنا”.